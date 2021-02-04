提醒！中招体育考试结束后 别急着丢准考证

昨日，2021年洛阳中招体育考试市八中伊滨校区考点开考，18日(含)前，将有约8000名考生在这里参加中招体育考试。考试结束后准考证还有啥用？各考点之间有啥区别？针对考生和家长的疑问，市教育局体艺卫站负责人进行了解答。

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昨日，2021年洛阳中招体育考试市八中伊滨校区考点开考，18日(含)前，将有约8000名考生在这里参加中招体育考试。考试结束后准考证还有啥用？各考点之间有啥区别？针对考生和家长的疑问，市教育局体艺卫站负责人进行了解答。

问：市八中伊滨校区考点和市一中考点有区别吗？

答：没有。今年，中招体育考试市区考点有四个：市一中、市八中伊滨校区、河科大附中、吉利区实验中学。所有考点都按照统一标准布置，使用的考试仪器及各考点的考试流程都一样。

问：如果考试当天下雨，可以推迟考试吗？

答：可以。如果出现特殊天气，考点工作人员会与当天参加考试的学校负责人沟通，若天气确实影响考生考试，可以取消当天的考试，待该考点后续学校全部考完后，再安排该学校考生进行考试。

问：考试结束后大屏幕上显示总分为69.5分，分数中的0.5会进位吗？

答：会，如果考生的总分是69.5分，进位后将以70分计入中考总成绩。

问：考试结束后，准考证还有用吗？

答：有用。报考体育特长生的考生在参加体育特长生考试时需要准考证；申请缓考的考生，在缓考时也需要准考证。

另外，考试结束当天，学校会收到学生的中招体育考试成绩单，如果发现成绩单上的分数和出考场时大屏幕上的分数不一样，考生可以拿准考证到考点现场复查成绩。

明日，记者将到河科大附中考点，为您带来该考点中招体育考试情况。如果您有疑问，可加入晚报中招帮帮团QQ群(群号：438266522)或拨打18638851265与记者联系，也可以关注洛阳晚报教育周刊微信公众号(lywbjyzk)获取权威信息。(记者 王雨 通讯员 陈侠/文 记者 王振华/图)