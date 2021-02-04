省政协调研组来洛调研沿黄生态廊道建设

14日，省政协副秘书长杨雪琴带领省政协调研组来洛调研沿黄生态廊道建设。

14日，省政协副秘书长杨雪琴带领省政协调研组来洛调研沿黄生态廊道建设。

调研组来到沿黄生态廊道孟津段进行实地调研，听取沿线湿地保护、廊道绿化及道路建设、农业产业结构调整等情况介绍。

去年以来，我市按照“生态优先、道路优先、植绿优先、分段分类”的总体思路，强力推进沿黄生态廊道建设。截至目前，总投资21亿元、全长287.5公里的沿黄生态廊道全线贯通，与郑州沿黄生态廊道实现连通，一条造福沿黄人民的生态廊道、致富廊道、幸福廊道初步建成。

调研组对我市沿黄生态廊道建设工作表示肯定，指出要持续深入贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要讲话精神，认真落实省委、省政府工作部署和要求，高标准建设沿黄生态廊道，真正让黄河成为造福人民的幸福河。

省政协人口资源环境委员会主任王世炎、市政协副主席肖宏滨等参加调研。（记者 郭飞飞）