“东方博物馆之都”研讨会召开

14日下午，“东方博物馆之都”研讨会在我市召开，来自全国各地的文博领域专家齐聚一堂，为洛阳加快建设“东方博物馆之都”建言献策。

14日下午，“东方博物馆之都”研讨会在我市召开，来自全国各地的文博领域专家齐聚一堂，为洛阳加快建设“东方博物馆之都”建言献策。

中国博物馆协会理事长刘曙光，省文物局党组书记、局长田凯，市领导王飞、魏险峰参加研讨会。

刘曙光表示，文化强国离不开文博事业的发展与繁荣，洛阳建设“东方博物馆之都”，要持续深化博物馆收藏、保护、研究、展示、教育、传播等职能，推动博物馆事业高质量发展，全面提升城市品质和文化吸引力，更好满足人民群众对美好生活的新期待。他建议“东方博物馆之都”建设加强顶层设计，不断改革创新，加强多元融合，让传统文化绽放绚丽光彩。

田凯表示，洛阳建设“东方博物馆之都”，对促进全省博物馆事业发展具有重要意义。期待洛阳以建设“东方博物馆之都”为抓手，深入挖掘黄河文化、河洛文化的历史价值和时代价值，不断提升博物馆事业的国际化水平，强化传统文化的现代表达、河洛文化的国际表达，为东西方文化发展搭建交流互鉴的重要平台，全力打造国际人文交往中心。

市委常委、宣传部部长王飞在致辞时表示，近年来，洛阳深入贯彻落实习近平总书记“让文物活起来”的重要指示精神，部署打造“东方博物馆之都”，博物馆事业取得长足发展，全市博物馆总数达102家，内涵丰富、特色鲜明、门类多样的博物馆体系基本形成。我市将以本次研讨会为契机，为博物馆事业发展、博物馆间合作交流作出新的更大贡献，促进中华优秀传统文化展现新时代风采。(记者 智慧 实习生 苑曼琳)