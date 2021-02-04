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洛阳市第一次全国自然灾害综合风险普查工作现场会在洛宁召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.15 08:26

　　14日，全市第一次全国自然灾害综合风险普查工作现场会在洛宁召开，认真落实中央和省部署要求，实地观摩，通报进展情况，安排推动下一步普查工作。

　　市委常委、常务副市长王琰君出席会议。他指出，开展自然灾害综合风险普查是习近平总书记亲自部署推动的一项自然灾害防治能力提升重大工程，目的是通过普查，摸清灾害风险底子，全面提升综合防灾减灾救灾能力和水平。各级各部门要提升政治站位，深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述，对标对表新时代防灾减灾救灾“两个坚持、三个转变”新理念，把普查工作作为政治任务摆在突出位置，坚持系统观念，统筹科学组织，确保普查任务落地落细落实，为自然灾害防治和经济社会高质量发展提供权威可靠的决策依据。

　　王琰君强调，按照国家统一要求，今年要完成所有风险普查调查类任务，并适时启动评估和区划工作。各级各部门要夯实主体责任，按照部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与的要求，着力健全高效协同的推进机制。要强化人员配备，做好经费保障，注重宣传教育，为普查工作顺利开展提供有力保障。要严格督导检查，建立工作台账，倒排时间节点，注重平衡推进，确保不折不扣高质高效完成普查工作。

　　会后，王琰君还深入洛河洛宁滨河公园段，实地察看水灾害防治和水生态修复情况。(记者 白云飞)
[ 责任编辑：马佳佳]
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