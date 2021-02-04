昨日中午，在新安县世纪广场采血点，“洛阳日报号”献血车旁排起长队，广大党员干部群众在医务人员的引导下献血。
昨日中午，在新安县世纪广场采血点，“洛阳日报号”献血车旁排起长队，广大党员干部群众在医务人员的引导下献血。
昨日中午，在新安县世纪广场采血点，“洛阳日报号”献血车旁排起长队，广大党员干部群众在医务人员的引导下献血。13日至14日，新安县开展“学党史 办实事 无偿献血我先行”志愿服务活动。截至14日16时30分，该县有1762名志愿者参加无偿献血活动，累计献血70.46万毫升。（记者 王博东 通讯员 刘亚敏 段艳军 摄影报道）
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