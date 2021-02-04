洛阳市人大常委会召开主任（扩大）会议

14日，市十五届人大常委会召开第37次主任(扩大)会议。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

14日，市十五届人大常委会召开第37次主任(扩大)会议。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

会议研究通过了市十五届人大常委会第二十四次会议建议议程和日程安排。会议决定，市十五届人大常委会第二十四次会议将于4月21日至22日召开。会议建议议程主要有：传达学习全国两会精神、习近平总书记重要讲话指示批示精神及中央、省、市最新会议精神等；对《洛阳市城市公园游园广场管理条例(草案)》进行一审；审议洛阳市人民代表大会常务委员会关于全面推动地方性法规进入执法融入司法列入普法工作的决定(草案)；听取和审议关于对市十五届人大四次会议议案审议结果的报告；审议洛阳市第十五届人民代表大会部分专门委员会增补副主任委员、委员建议名单，市十五届人大常委会代表资格审查委员会调整委员建议名单；审查《洛阳市2021年度政府投资项目计划(草案)》；听取和审议关于2020年环境状况和环境保护目标完成情况的报告；审议关于市十五届人大常委会有关专项工作报告审议意见落实情况的报告；人事任免事项等。会议听取并讨论了上述有关事项。

会议听取并讨论了关于市十五届人大四次会议重点建议筛选情况的汇报、关于开展地方性法规和规范性文件涉及行政处罚内容专项清理的工作方案(草案)、关于召开“洛阳市人民代表大会制度理论研究会”成立大会的情况汇报。会议还研究了其他事项。(记者 智慧 通讯员 何燕)