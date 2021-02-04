维护公平正义 全国优秀法官郏文慧讲述初心故事

昨日，记者采访全国优秀法官、市中级人民法院执行局副局长郏文慧时，恰遇前来找她沟通执行案件的优秀人民调解员陈新民。

郏文慧（右）和陈新民沟通执行案件

昨日，记者采访全国优秀法官、市中级人民法院执行局副局长郏文慧时，恰遇前来找她沟通执行案件的优秀人民调解员陈新民。陈新民说：“文慧在每起案件办理中，都努力让群众有更多的司法获得感，她就是我们身边的榜样。”

一部手机的故事

“郏副局长的电话是我们局最繁忙的电话。”该院执行局执行人员王妙卫说，只要她接到电话，都会耐心答复，并依法督办。

记者在郏文慧的手机中看到，无论是工作日还是节假日，从早上四五点到夜里十一二点，都有当事人给她的电话、微信、短信。无论多晚，她都一一回复。

郏文慧有个习惯，手机不能离开视线，而且手机铃声要调至最大，随时备着充电宝。

“我的手机号码是向社会公开的，接听当事人求助电话并分类解决是分内工作。”郏文慧笑着说。