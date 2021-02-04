以个人出彩赢得更多城市荣光（洛谭说事）

这两天，洛阳小伙田金龙在杭州西湖边救人的事在网络上走红。视频中他做好事不留名，救人后本打算离开，却被几位杭州阿姨团团围住，又是扯衣角，又是挽胳膊，让他留电话号码，“画风”轻松而温暖。得知他是洛阳小伙后，网友纷纷留言称赞他是“河南人的骄傲”。

这两天，洛阳小伙田金龙在杭州西湖边救人的事在网络上走红。视频中他做好事不留名，救人后本打算离开，却被几位杭州阿姨团团围住，又是扯衣角，又是挽胳膊，让他留电话号码，“画风”轻松而温暖。得知他是洛阳小伙后，网友纷纷留言称赞他是“河南人的骄傲”。

不得不说，小伙子在杭州救人不留自己的名，却留下了洛阳的美名。“这是丈母娘看女婿，越看越满意啊”，视频中热心阿姨们的感谢或嘉许之情急切而真诚，围观网友的评论幽默又充满善意，线上线下、场内场外，合力展现了一幅动人画面。其实，很多时候，我们外出旅游，就是一张行走的城市“名片”，一个人的善行往往也可以反映出一座城市的品格。

有人说，什么样的沃土孕育什么样的民风，很多时候，出于本能的善行，都蕴藏在日积月累之中，就像一个城市的形象，早已在万千市民平素的点滴言行中铸就。

与通过田金龙的善行称赞洛阳不同的是，牡丹文化节期间很多来洛阳旅行的游客，也在网络上称赞洛阳人民热情好客、实在厚道。前几日，家住北京的“饕餮小娘子”发的一条微博引起了很多人的共鸣。她在微博中说：“带爸妈到洛阳看牡丹，每天都被洛阳人的热情、实在打动，真的一改我对河南人的印象，谢谢你们。”

其实，来赏牡丹后在网络上写心得，称赞“洛阳城古今辉映、洛阳人实在厚道”的人有很多。正如一首歌曲所唱的那样，“平凡的人给我最多感动”，处于今天的洛阳，我们身边从来不缺少温暖、不缺少美好。这些温暖与美好的背后，离不开成千上万的洛阳人在一件件小事、一个个细节中的出彩，离不开诚信、友善等社会主义核心价值观的培育和践行。常言道，涓涓细流，汇成江海，每个洛阳人都德行出彩、释放正能量，就会凝聚成改变人心和社会的磅礴力量，不断为城市赢得新的荣光与尊重。(洛阳晚报新闻观察员 洛谭)