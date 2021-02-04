洛阳天气将变！冷空气又来了

洛阳今天晴天间多云，西南风3级转西北风4级左右，气温10℃到26℃。

昨日春风拂面，天朗气清，上午记者到洛浦公园南岸采访，看到不少市民正迎着春风在散步游玩，轻风吹过水面，带来一阵清爽。洛河上，几名皮划艇小将正在挥桨搏浪。

时值暮春，这一轮冷空气退场，接下来的几天都是好天气。随着升温通道开启，我市最高气温稳步上升，明天将达到28℃，仿若进入初夏。

天气晴好带来空气干燥，截至昨日16时，洛阳的空气相对湿度只有11%，提醒大家多补水，注意防晒。根据最新的气象资料分析，未来高空转受槽后西北气流控制，洛阳以晴好天气为主，最高气温有所升高。预计今天我市晴天间多云，西南风3级转西北风4级左右，气温10℃到26℃；明天晴天，偏西风3级到4级，气温9℃到28℃。

每年三四月，由于冷空气还未完全退场，天气一直不是特别稳定，忽冷忽热、忽晴忽雨，让人琢磨不透，也很容易让人感冒。后天，洛阳的最高气温预计下降6℃，下周一到周三，随着高空低槽东移，还会出现降温和阴雨天气，建议您多关注天气预报，根据天气情况增减衣服，避免感冒。( 记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)