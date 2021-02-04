好样的！他们毕业了想留在洛阳为家乡发展贡献力量【视频】

“我是栾川人，我要留在洛阳为家乡发展贡献自己的力量。”14日，在河南科技大学举行的2021届毕业生春季双选会上，该校管理科学与工程专业研究生安紫嫣成功签约中信重工机械股份有限公司。

“我是栾川人，我要留在洛阳为家乡发展贡献自己的力量。”14日，在河南科技大学举行的2021届毕业生春季双选会上，该校管理科学与工程专业研究生安紫嫣成功签约中信重工机械股份有限公司。

类似安紫嫣一样毕业后，选择留在家乡的学生还有不少。据河南大张实业有限公司现场招聘负责人介绍，14日上午，仅半个多小时，有20多人与该公司达成了就业意向，其中以洛阳本地毕业生为主。今年以来，该公司已招录了约110名毕业生，其中约60%是洛阳本地人，其余以省内其他地市的毕业生为主。

据了解，有600多家企业参加此次招聘会，其中洛阳本地企业有170家，省内其他地市企业有396家，其余的企业来自全国各地。