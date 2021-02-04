有歌声、有掌声，这场音乐党课“声”入人心

“唱支山歌给党听，我把党来比母亲；母亲只生了我的身，党的光辉照我心……”14日，伴随着悠扬的歌声，老城区西南隅街道“学习党史 勇担使命 谱写副中心城市建设绚丽篇章”特色党史学习教育专题党课在洛阳市第六中学开讲。

“唱支山歌给党听，我把党来比母亲；母亲只生了我的身，党的光辉照我心……”14日，伴随着悠扬的歌声，老城区西南隅街道“学习党史 勇担使命 谱写副中心城市建设绚丽篇章”特色党史学习教育专题党课在洛阳市第六中学开讲。

“1921年7月23日，中国共产党第一次全国代表大会在上海举行。后因叛徒出卖，最后一天的会议改在浙江嘉兴南湖的游船上。歌曲《南湖颂》，就是歌颂这一伟大历史时刻的音乐作品，请大家欣赏这首歌曲。”

伴随着深情讲述和悦耳歌声，大家一边学习党史故事，回忆共产党的光辉历史，一边聆听动人的旋律，了解扣人心弦的创作故事和历史背景，从中感受到共产党人的初心和信仰。