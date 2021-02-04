“洛阳创新”为国产农机高质量发展再立新功

14日，洛报融媒记者从国家农机装备创新中心获悉，该中心当前正围绕多功能联合收获机加紧智能化、轻量化研发，将于今年下半年实现小批量生产，在填补多作物、大喂入收获机国内空白的同时有望创下同规格产品“最轻”纪录，用“洛阳创新”为国产农机装备产业高质量发展再立新功。

14日，洛报融媒记者从国家农机装备创新中心获悉，该中心当前正围绕多功能联合收获机加紧智能化、轻量化研发，将于今年下半年实现小批量生产，在填补多作物、大喂入收获机国内空白的同时有望创下同规格产品“最轻”纪录，用“洛阳创新”为国产农机装备产业高质量发展再立新功。

作为国家农机装备创新中心重大成果之一，该款8-12kg/s多功能联合收获机于去年正式落地，与100马力无人驾驶轮边电机拖拉机、农机装备数字化研发平台共同亮相2020中国国际农业机械展览会。在创新应用层面，它初步实现了液压无级变速、割台过载保护、纵轴流脱粒等关键技术的突破，填补了多作物、大喂入收获机国内空白。

“目前，我们正在围绕轻量化、智能化领域对其进一步升级，按规划将在今年下半年实现小批量生产。”国家农机装备创新中心工业设计实验室业务主管于志威表示。针对轻量化，国家农机装备创新中心下一步将通过优化设计、配件减重等，使该款收获机实现10%到20%的减重，创下同规格产品“最轻”纪录，加速推进农机装备高端化发展。在智能化领域，加装传感器等设备使多功能联合收获机实现辅助驾驶、自动对行等功能，是该款设备的“进化”方向之一。升级后的收获机能够自动对准作物行列进行收获，无需驾驶员手扶方向盘，有助于充分提高收获效率，降低作物损失，减轻驾驶员疲劳。