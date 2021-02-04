老党员20年种树3万株 把荒山变成“网红打卡地”【视频】

近日，洛阳嵩县纸房镇念子沟村火了！这个群山环抱的村子，凭借成片竞相开放的日本晚樱，成了“网红打卡地”。
近日，洛阳嵩县纸房镇念子沟村火了！这个群山环抱的村子，凭借成片竞相开放的日本晚樱，成了“网红打卡地”。
近日，洛阳嵩县纸房镇念子沟村火了！
这个群山环抱的村子，凭借成片竞相开放的日本晚樱，成了“网红打卡地”。
到了休息日，看着成群的游客来此赏花，雷长秋既高兴又忙碌，他忙着指路、忙着招待游客……
雷长秋是谁？他今年65岁，这些樱花是他花20年时间种下的，大家称他为这座山的“垦荒人”！
“我栽了1500棵日本晚樱，花期在15天左右。”雷长秋没料到，这些樱花今年竟“火出了圈”。
洛报融媒记者站在念子沟村的山坡上放眼望去，只见芳草茵茵、万木吐翠，到处是一派春意盎然的景象。20年前，这里还是一片荒山，雷长秋和他的家人花了20年把荒山变成了“花果山”。有村民叫雷长秋为“愚公”，他一锄头一锄头种下这些树。自己干不动，就找妻子和孩子来帮忙；等孙子长大了，全家人齐上阵……
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