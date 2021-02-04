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洛阳新增两家“中国华侨国际文化交流基地”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.14 22:56

　　14日，龙门石窟世界文化遗产园区、炎黄科技园“中国华侨国际文化交流基地”授牌仪式在龙门园区举行，这也是洛阳首批“中国华侨国际文化交流基地”。

　　2020年11月，龙门石窟世界文化遗产园区、炎黄科技园被确认为第八批“中国华侨国际文化交流基地”。龙门石窟是中国石刻艺术宝库之一，也是世界文化遗产。炎黄科技园是省市重点侨资企业，目前正在筹建特色博物馆街区，设立华人艺术馆、炎黄博物馆等多个特色博物馆。

　　“中国华侨国际文化交流基地”是中国侨联以亲情中华为品牌统揽，以中华文化为核心，以民族文化、地域文化为特色，以华侨文化为纽带建设的交流平台。依托这一平台，可以更为密切地联系海外侨胞，组织开展丰富多彩的文化活动，努力满足海内外侨界人士传承、传播中华文化的需求，更好地促进海内外文化交流，弘扬中华优秀文化。

　　作为历史文化名城，近年洛阳深入挖掘文化资源，提升文化软实力，加快建设国际文化旅游名城，传承保护历史文化遗产，打造“东方博物馆之都”，推动文化旅游深度融合发展，擦亮“古今辉映、诗和远方”的城市名片，加速向国际人文交往中心目标迈进。此次授牌将更好推动洛阳市与海内外的文化交流，进一步弘扬河洛优秀文化，为洛阳文旅融合发展添砖加瓦。洛阳将充分发挥交流基地的平台作用和资源优势，积极组织归侨侨眷和海外侨胞开展丰富多彩的文化交流活动，传播中华文化，讲好中国故事，进一步提升中华文化影响力。(洛报融媒记者 孙小蕊 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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