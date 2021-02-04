瀍河区临时党支部书记的“三件心事”

家住洛阳瀍河区东关街道的刘丽莉一直有件烦心事，问题就出在她住的房子上。

临时帐篷指挥部

家住洛阳瀍河区东关街道的刘丽莉一直有件烦心事，问题就出在她住的房子上。

刘丽莉居住的中州东路10号院有30多年历史了。自1994年到现在，一家人在这里住了20多年。

时光荏苒，刘丽莉从妙龄少女成了老刘，房子也老了。设施老旧、没有停车位、缺少娱乐健身场所、管道老化……这所房子越来越跟不上时代的发展，就像一台老旧的收音机，曲不成曲、调不成调。

今年2月，瀍河区老旧小区改造的消息传来，其中就包括老刘所住的中州东路10号院。

这事，老刘举双手赞成！可怎么改、改成啥样，居民们心里都没底。

老刘就此多了一件操心事。

中州东路10号院属于东关大街片区，该片区共18栋楼840户，党员46名。为充分尊重居民意愿、广泛征求意见，瀍河区东关街道党委决定在东关大街片区改造中，成立1个临时党委、2个临时党支部，充分发挥党建引领作用。

“我曾经在社区工作过，既是党员，又是住户，关键时刻更应该亮身份、做表率。”老刘主动报名，经组织批准后成为第一临时党支部书记。

在老旧小区改造中，充分征求民意是重要一环。临时党支部成员和街道工作人员挨家挨户听取群众意见，入户率90%以上，共收集到736份调查问卷和42条意见建议。瀍河区东关街道还搭建“临时帐篷指挥部”，帐篷内每天都有工作人员值班，居民有问题都可以到帐篷内反映，实现集体议事、公开透明、现场解决问题。