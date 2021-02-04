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以花为媒、深度交融！洛阳与哈密达成文旅合作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.14 20:14
 
哈密市文体广旅局工作人员现场推介

　　“丝路名城，甜美哈密，哈密瓜的故乡欢迎您。”在12日举行的第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会上，一位来自新疆哈密市文体广旅局的维吾尔族工作人员现场推介，格外引人注意。

　　今年的牡丹文化节投资贸易洽谈会，不仅是一场经贸合作的盛会，更是为洛阳都市圈和友好城市资源共享、互利共赢提供了开放合作的平台。

　　在洛阳都市圈和友好城市产业推介环节，哈密市政府相关负责人对该市旅游资源和招商项目进行了宣传推介。中国雅丹地貌最为集中的分布区哈密大海道，世界三大胡杨林中年代最古老、面积最集中、造型最奇特的哈密伊吾胡杨林，今年七月将举办的哈密瓜节……台下的参会嘉宾，纷纷被哈密市美丽的自然景观、浓郁的民族风情所吸引。

　　“近年来，河南省对援疆工作高度重视，从人才引进、资金扶持、项目援助等方面给予哈密市极大的支持。我们希望通过牡丹文化节投资贸易洽谈会，进一步宣传哈密的经济社会和文化旅游发展情况，让更多河南人民了解哈密，走进哈密，持续深化豫哈两地经贸、文化的交流交往交融。”哈密市文化体育广播电视和旅游局党组书记、副局长何成军在接受采访时表示。

哈密市文体广旅局工作人员现场推介

　　以花为媒、深度交融。

　　洛报融媒记者了解到，投洽会期间，我市与哈密市签订了文化旅游宣传合作框架协议。双方将加强资源开发、人才培训、宣传推广、体制改革的交流合作，实现交通互联、产品互补、客源互动、企业互惠。同时，双方还将建立文化旅游信息共享平台和文旅节庆活动直播合作机制，加强组团旅游合作，推出精品旅游线路产品，打造特色节庆品牌。哈密市还针对洛阳游客推出自驾游、研学、旅拍、写生以及专列、节庆等活动专项奖励补贴政策。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 金婷婷 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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