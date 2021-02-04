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总决赛倒计时！洛阳市少儿才艺大赛冠军花落谁家？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.14 19:05

　　4月17日，“我与祖国共成长，国宝少年筑未来”——“凯瑞国宝·红瞰杯”洛阳市少儿才艺大赛总决赛将拉开帷幕，45名(组)选手将在凯瑞国宝·红瞰售房部北广场展开终极比拼，向冠军宝座发起冲刺。

　　回顾大赛五场海选精彩历程，选手们“过五关斩六将”，作品类型丰富、风格多样，咿呀戏腔与清澈童声邂逅，民族乐器与西洋乐器交织回荡，曲艺、杂技、武术花样百出，无不承载着孩子们非凡的梦想。

　　欢歌笑语响四方，舞动青春心飞扬

　　京剧、豫剧、儿歌、中英文流行歌……在五场才艺大赛海选的舞台上，选择一展歌喉的选手，选曲风格也是大相径庭。其中，晋级选手马若颜参赛作品《朝阳沟选段》抑扬顿挫，“豫”味十足，与选手优秀的舞台表现力相得益彰。

　　有人引吭高歌，有人舞出风采。民族舞、街舞、拉丁舞等舞种百花齐放，花儿一样的少年伸展舞姿，肆意在舞台挥洒青春汗水。晋级队伍梦工坊艺术文化中心带来的团体舞《河洛欢腾》节奏铿锵，传递出浓浓的洛阳情，引起不少观众共鸣。

 
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[ 责任编辑：崔利利]
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