“太空牡丹”开出“有故事”的花

13日上午，在洛阳国际牡丹园内，一株盛开的粉色牡丹吸引了游客的目光。这株牡丹虽然长相平平，却大有来头——它是航天育种开出的“太空牡丹”。

13日上午，在洛阳国际牡丹园内，一株盛开的粉色牡丹吸引了游客的目光，它是航天育种开出的“太空牡丹”。

洛阳国际牡丹园主任霍志鹏介绍，这株粉色牡丹属于“太空牡丹”中的粉花类型，此外，“太空牡丹”凤丹类型、红花类型、白花类型等今年都已经美丽绽放。

说到航天育种，时间的指针要拨回到2011年11月。在酒泉卫星发射中心，982粒洛阳牡丹与芍药种子伴随神舟八号的发射升空，开始了长达397个小时的太空之旅，这是牡丹、芍药种子首次搭载航天飞船进入太空，实现了牡丹、芍药的高科技育种。

霍志鹏说，牡丹、芍药航天育种，是利用宇宙空间特殊的环境，如微重力、高真空等因素，对牡丹、芍药种子的诱变作用产生变异，再返回地面选育新种质、新材料、新品种。这是培育牡丹、芍药“奇异”新品种的高科技途径之一。

搭载神舟八号“飞天”的牡丹有5个类型。2016年，7株凤丹类牡丹率先开花，为单瓣白色花朵，是洛阳杨山牡丹的后代，因其遗传相对单一，符合率先开花的规律。此后，红花类型、粉花类型、白花类型、黑花类型等也逐渐露出芳容，目前，“太空牡丹”和“太空芍药”生长发育良好。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)