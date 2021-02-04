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“太空牡丹”开出“有故事”的花
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.14 17:14

　　13日上午，在洛阳国际牡丹园内，一株盛开的粉色牡丹吸引了游客的目光，它是航天育种开出的“太空牡丹”。

　　洛阳国际牡丹园主任霍志鹏介绍，这株粉色牡丹属于“太空牡丹”中的粉花类型，此外，“太空牡丹”凤丹类型、红花类型、白花类型等今年都已经美丽绽放。

　　说到航天育种，时间的指针要拨回到2011年11月。在酒泉卫星发射中心，982粒洛阳牡丹与芍药种子伴随神舟八号的发射升空，开始了长达397个小时的太空之旅，这是牡丹、芍药种子首次搭载航天飞船进入太空，实现了牡丹、芍药的高科技育种。

　　霍志鹏说，牡丹、芍药航天育种，是利用宇宙空间特殊的环境，如微重力、高真空等因素，对牡丹、芍药种子的诱变作用产生变异，再返回地面选育新种质、新材料、新品种。这是培育牡丹、芍药“奇异”新品种的高科技途径之一。

　　搭载神舟八号“飞天”的牡丹有5个类型。2016年，7株凤丹类牡丹率先开花，为单瓣白色花朵，是洛阳杨山牡丹的后代，因其遗传相对单一，符合率先开花的规律。此后，红花类型、粉花类型、白花类型、黑花类型等也逐渐露出芳容，目前，“太空牡丹”和“太空芍药”生长发育良好。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)
[ 责任编辑：席倩倩]
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