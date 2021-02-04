洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中国洛阳牡丹文化节投洽会嘉宾畅谈合作共赢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.14 08:46

　　嘉宾访谈

　　12日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会举行，集中推介洛阳都市圈市(县)产业、投资优势，签约落地、洽谈对接了一批重点项目，为洛阳都市圈区域资源共享、互利共赢提供了开放合作平台。记者采访了部分与会嘉宾，围绕“融入双循环 建设都市圈”主题，畅谈合作共赢，敬请关注。

张光耀

　　上海电气电站集团总裁张光耀：发力新能源领域 加快洛阳绿色发展

　　作为国内大型能源装备制造企业之一，上海电气电站集团一向积极落实国家“碳达峰、碳中和”政策。此次在洛签约的大型新能源综合开发项目，就是执行这一政策的具体体现。

　　该项目拟在新安县投资约70亿元，建设500兆瓦光伏发电项目、500兆瓦风力发电项目和产业园区综合能源改造项目等，将为洛阳绿色发展提供新的动力。

　　张光耀表示，之所以选择项目在洛阳落地，是因为上海电气电站集团在发电设备、新能源装备和医疗装备等领域与洛阳产业布局十分吻合，再加上新时代推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略在洛阳交汇叠加，他对双方合作前景很有信心。“在与洛阳的合作上，我们下一步将积极围绕新能源领域发力，为洛阳绿色能源及经济发展作出应有贡献。”张光耀说。

　　此外，上海电气电站集团还将充分发挥企业在高端装备制造领域的优势，力争在医疗装备、电梯、环保、轨道交通等方面继续推进与洛阳的合作。

　　张光耀十分看好洛阳未来。他表示，洛阳历史悠久、人杰地灵，具有深厚文化底蕴，现在又积极抓住洛阳都市圈建设机遇，通过优化营商环境吸引了广大国内外投资者参与地区建设。“祝愿洛阳未来更加兴旺发达，人民生活更加美好幸福。”他说。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这个星星的孩子 有个暖心故事
  • ·她们吃着降压药，血压就是降不下来
  • ·一换季就容易流鼻血，他这是怎么了
    		•
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
        城市的气质，远看是风景，近看是文化。如果说牡丹是洛阳的肌肤和容貌，那么，文化就是洛阳的骨血和灵魂。
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
    		•  
    新闻排行
  • 黄河文化月开幕式上 洛阳市长这样推介...
  • 夜游洛阳 魅力无限【高清图集】
  • 受表彰！民生实事考核 洛阳排名全省第一
  • 重磅！事业编制，洛龙区计划直接招录...
  • 关于2021年劳动节放假安排的通知
  • 13项！洛阳入选全国十大考古新发现项...
  • 汝阳公安局举行公开退赃大会 现场共...
  • 新增35个新品种！洛阳牡丹品种数量突...
  • 百年牡丹盛开 吸引“唐妞”来赏
  • 熠熠生辉！洛阳牡丹博物馆完成亮化
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    熠熠生辉！洛阳牡丹博...
    夜游洛阳 魅力无限【高...
    洛阳王城公园：品国色 ...
    洛宁县：山区洛河畔 牡...
    精彩热帖

    一展风姿胜牡丹

    万紫千红郁金香

    高贵的海皇

    洁白圣洁的莲鹤
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605