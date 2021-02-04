中国洛阳牡丹文化节投洽会嘉宾畅谈合作共赢

12日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会举行，集中推介洛阳都市圈市(县)产业、投资优势，签约落地、洽谈对接了一批重点项目，为洛阳都市圈区域资源共享、互利共赢提供了开放合作平台。

嘉宾访谈

12日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会举行，集中推介洛阳都市圈市(县)产业、投资优势，签约落地、洽谈对接了一批重点项目，为洛阳都市圈区域资源共享、互利共赢提供了开放合作平台。记者采访了部分与会嘉宾，围绕“融入双循环 建设都市圈”主题，畅谈合作共赢，敬请关注。

张光耀

上海电气电站集团总裁张光耀：发力新能源领域 加快洛阳绿色发展

作为国内大型能源装备制造企业之一，上海电气电站集团一向积极落实国家“碳达峰、碳中和”政策。此次在洛签约的大型新能源综合开发项目，就是执行这一政策的具体体现。

该项目拟在新安县投资约70亿元，建设500兆瓦光伏发电项目、500兆瓦风力发电项目和产业园区综合能源改造项目等，将为洛阳绿色发展提供新的动力。

张光耀表示，之所以选择项目在洛阳落地，是因为上海电气电站集团在发电设备、新能源装备和医疗装备等领域与洛阳产业布局十分吻合，再加上新时代推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略在洛阳交汇叠加，他对双方合作前景很有信心。“在与洛阳的合作上，我们下一步将积极围绕新能源领域发力，为洛阳绿色能源及经济发展作出应有贡献。”张光耀说。

此外，上海电气电站集团还将充分发挥企业在高端装备制造领域的优势，力争在医疗装备、电梯、环保、轨道交通等方面继续推进与洛阳的合作。

张光耀十分看好洛阳未来。他表示，洛阳历史悠久、人杰地灵，具有深厚文化底蕴，现在又积极抓住洛阳都市圈建设机遇，通过优化营商环境吸引了广大国内外投资者参与地区建设。“祝愿洛阳未来更加兴旺发达，人民生活更加美好幸福。”他说。