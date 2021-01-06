赵会生到伊滨区调研重点项目建设情况

昨日，市委副书记赵会生到伊滨区调研重点项目建设情况，现场办公协调解决问题，强调要牢牢把握牡丹文化节的关键节点，贯彻新发展理念，融入新发展格局，抓牢项目建设“牛鼻子”，构建场域载体“强磁场”，让各类高端要素在伊滨竞相汇聚。

昨日，市委副书记赵会生到伊滨区调研重点项目建设情况，现场办公协调解决问题，强调要牢牢把握牡丹文化节的关键节点，贯彻新发展理念，融入新发展格局，抓牢项目建设“牛鼻子”，构建场域载体“强磁场”，让各类高端要素在伊滨竞相汇聚。

在市委党校新校区项目现场，赵会生详细了解整体工程进度、绿化提升等情况，强调要紧盯工期、压茬推进，全面提升绿化水平，确保质量过硬，展现良好形象。在震海智能制造园区，赵会生强调，要以新发展理念为引领，以制造业转型发展高质量发展为主攻方向，以打造行业龙头和标杆企业为目标，提升装备智能化水平，实现市委提出的“推动产品向家居化、绿色化、个性化、智能化发展”要求，着力在产业基础高级化、产业链现代化上下功夫，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，为加快构建起以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的伊滨钢制家具产业发展新格局起到引领性作用。

在大谷关客家之源纪念馆项目现场，赵会生实地察看纪念馆展陈、周边风貌改造、绿化彩化、基础设施配套等情况。赵会生强调，要面向国内外广泛收集彰显客家文化的文物、资料等，创新展陈思路，让文物活起来，让历史说话，让文化说话，真正使全球客家人在洛阳找到心灵故乡、精神家园；要加强讲解人员教育培训，把准历史文脉，注重讲解知识性、专业性、历史性，结合洛阳“十三五”发展成就和“十四五”发展规划、都市圈建设，向全球客家人讲好“古今辉映、诗和远方”的洛阳故事，带动、吸引他们来洛寻根问祖、投资兴业，使大谷关这张城市新名片在打造国际人文交往中心方面发挥独特作用。(记者 孙小蕊)