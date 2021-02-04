多措并举建设洛阳高质量职业教育体系

4月12日至13日，省政协副主席高体健赴洛阳市就建设高质量职业教育体系进行调研。
4月12日至13日，省政协副主席高体健赴洛阳市就建设高质量职业教育体系进行调研。
4月12日至13日，省政协副主席高体健赴洛阳市就建设高质量职业教育体系进行调研。
高体健一行先后来到洛阳职业技术学院、洛阳铁路信息工程学校、洛阳市中等职业学校洛龙校区、河南科技大学、河南推拿职业学院、新安县职业高级中学、洛阳科技职业学院参观实训车间和科研实验室等，与学校负责人、教师、在校生等深入交流，了解职业教育发展情况。
高体健强调，要优化职业教育类型定位，深化细化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，努力建设高水平、高层次的技术技能人才培养体系，加强职业学校师资队伍和办学条件建设，增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才，为全面建设社会主义现代化国家、现代化河南提供有力人才和技能支撑。
市领导杨炳旭、贺敏、程相朝、魏世忠参加相关活动。（《河南日报》记者 祁思元 洛阳日报记者 李三旺）
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