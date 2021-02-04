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扭住关键，建好用好“强磁场”——论致力优化营商环境、建设场域载体
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.14 08:45

　　打造场域载体“强磁场”，洛阳再放“大招”！

　　近日召开的全市优化营商环境建设场域载体工作推进会，对构建中西部地区场域载体“强磁场”作出系统部署。市委书记李亚强调，要扭住关键环节，深入精准“谋”、积极主动“争”、加快推进“建”、注重充分“用”，切实建好用好场域载体“强磁场”，为洛阳高质量发展提供强力支撑。

　　作为发展环境的重要组成部分，场域载体是集聚发展要素的平台。正所谓一流的城市建平台，一流的平台支撑一流的城市，我们把“场域载体更优”作为奋斗“十四五”的战略目标，提出一手抓项目建设“牛鼻子”，一手抓场域载体“强磁场”，为的就是让场域载体真正“强”起来，汇集发展要素，创造发展红利，展示发展预期，凝聚发展合力，推动洛阳高质量发展行稳致远，推动洛阳都市圈极核成为辐射带动周边的“硬核”。

　　“有了好跑道，才能起降大飞机。”回望“十三五”，从推动副中心、都市圈建设进入省委、省政府决策部署，到“城市书房”“洛阳乐道”“乐养居”等增添城市温度，再到“古都夜八点”“古都新生活”让文旅资源“串珠成链”，我们以“大事要事”的全局高度推进场域载体建设，优质发展要素更多更快地向洛阳汇集。这背后，是一块块金字招牌争取落地，是一张张城市名片打磨出彩，是一座座发展“富矿”挖潜集成，归根结底，是我们精准精细、尽心尽力去谋划、去争取、去推进、去落实，从而在城市和要素的互相成全中跃升发展能级。

　　不难看出，建好用好场域载体“强磁场”，不是一局一域的“零敲碎打”，不是一兵一卒的“孤军突进”。看谋划，场域载体既包括有形载体，也包括无形载体，涵盖经济社会发展方方面面，谋篇布局必须领域更宽、层次更深、水平更高；看争取，场域载体的争取过程就是竞争的过程，谁的工作更主动更有效，谁的胜算就更大；看建设，场域载体一旦定下来、争取到，就要全力以赴加快建设，力争尽早见到成效、发挥作用；看利用，汇集更多发展要素、创造更多发展红利，就必须在用好场域载体上下功夫。推进这样的系统工程，离不开扭住各个关键环节，离不开精准发力、持续用力。

　　一言以蔽之，以深入“谋”找准主攻方向，以主动“争”增加金字招牌，以加快“建”打造优质平台，以充分“用”发挥最大功效，聚人聚财聚智慧的“城市拉力”才能切实扬起，“强磁场”才能真正强起来！

　　举一纲，万目张。扭住关键环节，建好用好场域载体“强磁场”，就要把握好客观需要与现实可能、厚植优势与补齐短板、立足当前与着眼长远、立足一域与站位全局的关系，找准主攻方向，在更宽领域、更深层次、更高水平谋划场域载体建设；就要研究政策、主动对接、讲清优势、展示作为，抓住一切能抓住的机遇，调动一切能调动的资源，用好一切能用好的条件，积极主动争取；就要不断完善基础设施，加快制度改革创新，加快政策先行先试，细化任务、细化责任，全面加快建设进度、提升建设水平；就要注重功能挖掘、抓好系统集成，汇集更多发展要素、创造更多发展红利。

　　“一个地方有什么样的营商环境、什么样的场域载体，就会有什么样的发展态势。”雷厉风行去干，久久为功去做，以“强磁场”打造高质量发展“强支撑”，激发高质量发展“强动能”！（洛平）
[ 责任编辑：马佳佳]
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