织牢生物安全防护网 不做外来生物“搬运工”

生物安全是国家总体安全的重要组成部分，重大传染病和生物安全风险是事关国家安全和发展、事关社会大局稳定的重大风险挑战。

生物安全是国家总体安全的重要组成部分，重大传染病和生物安全风险是事关国家安全和发展、事关社会大局稳定的重大风险挑战。

昨日，记者在市疾病预防控制中心看到，传染病预防控制所的工作人员做完日常外环境监测采样，便将装有采集样本的病毒采样管送入PCR(基因扩增)实验室进行新型冠状病毒检测。

“因为新冠肺炎疫情，大家对PCR实验室有所了解。其实，这种生物实验室只是维护生物安全的其中一环。”市疾病预防控制中心有关负责人说，市卫健委曾下发《洛阳市人间传染的病原微生物实验室生物安全事件应急预案》，以应对全市重大实验室生物安全事件，对各县区疾控中心人员进行急性培训并开展演练。

近年来，我市高度重视生物安全问题，市国安委建立了生物安全领域国家安全协调机制，市卫健委是牵头部门，成员部门由相关业务委局组成。我市从生物安全相关制度建立，到实验室建设及检测人员配置，严格按照规范操作流程，在做好防护的基础上开展各类检测工作，及时发现并处置了相关疫情。特别是新冠肺炎疫情出现后，我市重点要求各县级医疗机构、各城市区三级医院开展新冠病毒核酸检测工作，组织专家对我市医疗机构、疾控机构开展二级生物安全实验室备案。目前，全市所有三级医院、县级医疗机构、疾控机构都能够开展新冠病毒核酸检测。

2019年9月，我市发现本地登革热病例。发现这一情况后，我市第一时间对确诊病人进行隔离治疗，并开展流行病学调查和消杀工作。一系列措施落实后，疫情得到有效控制。在摸清疫情动向之余，我市还积极开展爱国卫生运动，消除蚊媒孳生地，多途径开展健康宣传教育，增强群众登革热防控意识。

登革热是由登革病毒引起的一种急性虫媒传染病，主要通过埃及伊蚊和白蚊伊蚊叮咬传播，广泛流行于热带和亚热带的100多个国家和地区。早在2012年，世界卫生组织就将其列为全球最严重的病媒传染疾病。

市疾病预防控制中心有关负责人说，我市外出旅游、务工人员增多，是输入性疫情出现的主要原因。近年来，我市已发现的输入性传染病除新冠肺炎和登革热外，还有疟疾、基孔肯雅热等。一段时间以来，国际上高致病性禽流感、口蹄疫、疯牛病、马铃薯甲虫等疫情呈高发趋势，一次次敲响国门生物安全警钟。随着经济全球化不断深入，外来有害物种和有害生物入侵风险加大，不少民众对相关法律法规和相关危害了解不足，不经意间就成了外来生物的“搬运工”、动植物疫情的“二传手”。

“每个人都要有国家安全意识，出国旅游、务工，收寄跨境快件，一定要注意个人防护。就当前来说，主动接种疫苗不仅关乎个人安全，也关乎国家安全。”该负责人说，今年，我市将持续绷紧疫情防控这根弦，加强口岸入境、进口商品、冷链物流等闭环管理，规范做好直接接触进口物品人员的个人防护、日常监测和定期核酸检测，坚决筑牢疫情防线。

此外，我市还将全面推进双重预防工作体系建设，开展全市卫生健康系统安全生产专项整治三年行动，持续开展安全督导暨隐患排查治理，积极推动“平安医院”建设。(记者 王博东 通讯员 梁秀梅 刘学文)