汝阳县烈士陵园长眠着71位无名烈士【初心百年 河洛印记】

春风吹绿了洛阳市汝阳县城北侧的万果山，在静默青山的衬托下，位于山脚下的汝阳县烈士陵园显得庄严肃穆。121位革命烈士长眠于此，他们当中，有71位是无名烈士。

春风吹绿了洛阳市汝阳县城北侧的万果山，在静默青山的衬托下，位于山脚下的汝阳县烈士陵园显得庄严肃穆。121位革命烈士长眠于此，他们当中，有71位是无名烈士。

121位革命烈士在此长眠

汝阳县是革命老区之一，在抗日战争、解放战争和社会主义建设中，有1800多名战士在汝阳壮烈牺牲。为缅怀烈士，继承遗志，1958年，汝阳县政府在县城北坡修建汝阳县烈士陵园，迁葬散埋在县内各地的烈士遗骨。1997年，汝阳县烈士陵园迁建于县城北万果山南麓，园内建有烈士纪念碑、烈士纪念亭、烈士墓、烈士事迹陈列室等。

走进烈士陵园，在苍松翠柏掩映下，革命烈士纪念碑巍然矗立于陵园中央，纪念碑高6米，碑身共分三段，中段为四面体，正面镌刻着“革命烈士纪念碑”几个大字。不断有人来到纪念碑广场，向革命烈士鞠躬、敬献鲜花。