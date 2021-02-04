黄河文化月开幕式上 洛阳市长这样推介洛阳！

聆听澎湃“黄河之声”，共赴黄河文化之约。今晚8时，中国(郑州)黄河文化月开幕式在郑州大剧院拉开帷幕。

聆听澎湃“黄河之声”，共赴黄河文化之约。今晚8时，中国(郑州)黄河文化月开幕式在郑州大剧院拉开帷幕。

中国(郑州)黄河文化月由河南省委宣传部，河南省文化和旅游厅，郑州、开封、洛阳三市政府共同主办，从4月13日持续至5月8日。

今年的黄河文化月主要包括9项活动，分别是：中国(郑州)黄河文化月启动仪式、辛丑年黄帝故里拜祖大典、“三座城三百里三千年”系列文化旅游活动、黄河流域舞台艺术精品演出季、黄河文化主题艺术沙龙、中国(郑州)国际旅游城市市长论坛、中国(郑州)黄河合唱周、黄河珍宝——沿黄九省(区)文物精品展、“一起@(爱)黄河”——中国(郑州)黄河文化月系列文化产品首发大会。

开幕式上，郑、汴、洛三市市长集中推介“三座城、三百里、三千年”精品线路。洛阳市长刘宛康化身“导游”，带领观众走进“古今辉映、诗和远方”的洛阳——