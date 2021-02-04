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重磅！事业编制，洛龙区计划直接招录教师20人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 精彩洛龙 2021.04.13 20:44

　　洛阳市洛龙区2021年直接招录教师公告

　　根据洛阳市洛龙区学校教师需求情况，经区委、区政府同意，决定使用正式编制招录洛龙区学校教师20名，现公告如下：

　　招聘对象

　　(一)北京师范大学、东北师范大学、华东师范大学、南京师范大学、华中师范大学、湖南师范大学、华南师范大学、陕西师范大学、西南大学9所大学的2021届统招师范类本科生、2021届统招硕士研究生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

　　(二)天津师范大学、浙江师范大学、河南大学、河南师范大学、山东师范大学、吉林师范大学、辽宁师范大学、重庆师范大学、四川师范大学、首都师范大学、安徽师范大学、上海师范大学、江西师范大学、西北师范大学、云南师范大学、广西师范大学、河北师范大学、杭州师范大学、哈尔滨师范大学、江苏师范大学、洛阳师范学院、南京特殊教育师范学院22所师范院校的2021届统招硕士研究生，或在校期间获得过省级及以上教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班干部、优秀毕业生)2021届统招师范类本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

　　(三)招录音乐教师，中央音乐学院2021届统招本科及以上毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)，以及上海音乐学院、四川音乐学院、武汉音乐学院、沈阳音乐学院、西安音乐学院5所音乐学院的2021届统招硕士研究生或在校期间获得过省级及以上教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班干部、优秀毕业生)2021届统招本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入招录范围；

　　(四)招录外语教师，北京外国语大学、上海外国语大学的2021届统招本科及以上毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)和天津外国语大学、大连外国语大学、四川外国语大学、西安外国语大学、浙江外国语学院的2021届统招硕士研究生或在校期间获得过省级及以上教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班干部、优秀毕业生)2021届统招本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入招录范围。

　　招录条件

　　(一)拥护中国共产党领导，遵纪守法，热爱教育事业；

　　(二)具有先进的教育理念，品德良好，能胜任教育教学工作；

　　(三)截止2021年6月30日，本科毕业生年龄在28周岁以下(1993年6月30日以后出生)；硕士研究生年龄在32岁周以下(1989年6月30日以后出生)；洛阳市区公费师范毕业生年龄不做要求；

　　(四)具备相应的教师资格，按所具备的教师资格种类(学段)及学科报考(教师资格正在办理的，按本人申请教师资格的种类(学段)及学科应聘，且须于2021年7月10日前提供相应教师资格)；

　　(五)身体健康，符合本方案规定的体检要求；

　　(六)具备教师任职的其他条件；

　　(七)洛阳市籍的公费师范毕业生优先录用；

　　(八)具有双语教学能力或高层次学历的，同等条件下优先录用；

　　(九)有违规违纪等不良记录或不良信用记录的不得录用。

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[ 责任编辑：崔利利]
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