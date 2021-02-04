洛阳都市圈联动发展特殊教育 惠及更多残疾学生【视频】

“感谢学校和老师，让我在这里成长，收获自信和希望。”13日，洛阳市特殊教育中心学校(简称市特教中心学校)盲五年级学生陈世博弹着吉他，唱着歌，并表达了自己的感恩之情。
“感谢学校和老师，让我在这里成长，收获自信和希望。”13日，洛阳市特殊教育中心学校(简称市特教中心学校)盲五年级学生陈世博弹着吉他，唱着歌，并表达了自己的感恩之情。
“感谢学校和老师，让我在这里成长，收获自信和希望。”13日，洛阳市特殊教育中心学校(简称市特教中心学校)盲五年级学生陈世博弹着吉他，唱着歌，并表达了自己的感恩之情。
13岁的陈世博来自汝州，因为出生时视神经发育不良，导致先天失明。5年前，母亲带他来洛求学。在市特教中心学校，老师发现了他的音乐特长，并着力培养。此后，陈世博在学校的音乐社团活动中表现出众，多次被学校推荐参加市级和国家级的比赛，在同龄残疾人中崭露头角。
记者了解到，市特教中心学校共有228名残疾学生，像陈世博一样从外地来洛求学的还有33人。
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