今后，钢制办公家具产品在洛阳就能检验

今后，钢制办公家具产品在洛阳就能进行专业检验。今天上午，河南省钢制办公家具质量监督检验中心在伊滨区正式揭牌，为推动全市钢制办公家具产业发展提供有力技术支撑。

今后，钢制办公家具产品在洛阳就能进行专业检验。今天上午，河南省钢制办公家具质量监督检验中心在伊滨区正式揭牌，为推动全市钢制办公家具产业发展提供有力技术支撑。

河南省钢制办公家具质量监督检验中心位于光武大道以东、玉林路以北的庞村镇钢制家具产业集聚区内，由市市场监管局质量计量检测中心筹建，已取得CMA、CAL资质认定证书，可开展钢制家具、金属家具、软体家具、钢制防护门等家具产品、零配件等28类产品、891个参数的产品检验。

洛阳拥有目前国内最大的钢制办公家具生产和销售基地，占全国市场份额的70%以上，钢制家具产业及相关企业共500多家。河南省钢制办公家具质量监督检验中心投用后，可为相关企业提供钢制办公家具产品检验检测、标准制修订、科技研发与成果转化等功能于一体的专业技术服务，并将以技术机构检验检测平台为支撑，积极开展检测技术和检测方法科技课题研究。此外还将通过建立多层次、全方位吸引培养高层次人才的工作机制，使其成为企业实验室研发人员、检验人员、实验室管理人员的重要培训基地。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 孙怀真 杜浩翔 文/图)