暖心！洛龙区太康东路街道办事处给失业人员免费培训技能

“太贴心了，办事处开展技能培训，方便我们找工作。”近日，洛阳市洛龙区太康东路街道办事处开展“我为群众办实事 技能培训解民忧”活动，为辖区内的失业人员开办茶艺师公益培训课，得到居民一片好评。

“太贴心了，办事处开展技能培训，方便我们找工作。”近日，洛阳市洛龙区太康东路街道办事处开展“我为群众办实事 技能培训解民忧”活动，为辖区内的失业人员开办茶艺师公益培训课，得到居民一片好评。

“我们邀请专业的茶艺师授课，课程采取理论和实操相结合的方式，传授茶艺技能和品鉴方法，一共培训23天，已吸引45名居民参加。”太康东路街道办事处相关负责人介绍，大家通过培训，掌握一技之长，提高就业创业技能，实现稳定增收。