4月15日，洛阳将开展全民国家安全教育日集中宣传活动

4月15日是第6个全民国家安全教育日。洛阳市将于15日开展全民国家安全教育日集中宣传活动，增强全民国家安全意识，营造“国家安全 人人有责”浓厚氛围。

4月15日是第6个全民国家安全教育日。洛阳市将于15日开展全民国家安全教育日集中宣传活动，增强全民国家安全意识，营造“国家安全 人人有责”浓厚氛围。

今年全民国家安全教育日宣传活动主题为“践行总体国家安全观，统筹发展和安全，统筹传统安全和非传统安全，营造庆祝建党100周年良好氛围”，以总体国家安全观为指导，采取日常宣传与集中宣传相结合的方式，开展主题鲜明、内涵丰富、形式多样的宣传教育活动，进一步强化干部群众总体国家安全意识，形成维护国家安全的强大共识。

洛阳集中宣传活动在定鼎门广场举行。活动现场，我市将通过播放视频、展板宣传、发放资料等形式，广泛宣传国家安全法、反间谍法、网络安全法、保守国家秘密法、密码法等涉国家安全法律法规，营造全民共筑安全屏障的浓厚氛围。

根据部署，洛阳市将把国家安全教育纳入党员干部和国民教育培训体系，把总体国家安全观知识纳入党委(党组)中心组学习，纳入党员干部日常学习教育计划，促进党员干部维护国家安全责任意识和能力水平双提升，以“关键少数”带动“绝大多数”，推动国家工作人员学习掌握国家安全相关法律法规知识，提升领导干部防范化解重大风险的能力。另一方面，洛阳市还将发挥学校作为国家安全教育的重要阵地作用，线下线上相结合，通过举行“大中小学同上一堂国家安全课”等活动，有针对性地开展国家安全宣传教育，增强广大学生爱国主义情感和维护国家安全意识。

另外，洛阳市还将紧密结合常态化疫情防控，突出生物安全等非传统安全宣传教育力度，深入宣传传染病防治法、突发事件应对法、突发公共卫生事件应急条例等法律法规，增强对非传统安全的认识，深化社会对总体国家安全观的理解，促进依法防控疫情、维护国家安全人人有责的观念深入人心。(洛报融媒记者 申利超)（图片为资料图 由市委国安办提供）