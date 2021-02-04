这辆《人民日报》官微曾关注过的寻亲车 现身洛阳街头【视频】

今天下午，洛报融媒记者在涧西区牡丹广场附近见到了马水峰和他的“寻亲车”。这辆车身贴满230多名失踪儿童照片及信息的房车，此前曾被《人民日报》官微以《如果见到这辆车，请多看一眼》关注报道过。

今天下午，洛报融媒记者在涧西区牡丹广场附近见到了马水峰和他的“寻亲车”。这辆车身贴满230多名失踪儿童照片及信息的房车，此前曾被《人民日报》官微以《如果见到这辆车，请多看一眼》关注报道过。

“牡丹文化节开幕了，全国各地游客汇聚洛阳，这是一次很好的机会，所以我回来了。”马水峰说，此次他中断了在陕西的寻亲宣传“打道回府”，除了看重牡丹文化节的影响力，还夹杂着一些私心，“回趟新安县老家看了看，已经几个月没回去了。”

按照马水峰的计划，今明两天，他将驾驶“寻亲车”在洛阳街头做相关宣传，预计15日启程返回陕西，按照陕西-河北-甘肃-河南这一路线继续前行。