洛阳市偃师区、孟津区行政区划代码变更

4月13日，记者了解到，河南省民政厅下发关于变更相关行政区划代码的通知显示，为落实国务院有关行政区划调整批复精神，按照《行政区划管理条例》和《行政区划管理条例实施办法》有关规定，民政部确定了洛阳市撤销偃师市设立洛阳市偃师区、撤销孟津县、洛阳市吉利区设立洛阳市孟津区行政区划变更后的行政区划代码。

4月13日，记者了解到，河南省民政厅下发关于变更相关行政区划代码的通知显示，为落实国务院有关行政区划调整批复精神，按照《行政区划管理条例》和《行政区划管理条例实施办法》有关规定，民政部确定了洛阳市撤销偃师市设立洛阳市偃师区、撤销孟津县、洛阳市吉利区设立洛阳市孟津区行政区划变更后的行政区划代码。

省民政厅根据偃师区、孟津区新的区划代码编制了其相关乡、镇、街道行政区划代码。(河南日报客户端记者 卢松 通讯员 姚方)