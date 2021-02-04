洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳小伙儿在杭州西湖勇救落水者 现场群众和网友纷纷为他点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.13 18:03

　　这两天，一名小伙儿在杭州西湖勇救落水者的事情在网上引发关注。小伙儿名叫田金龙，是咱洛阳嵩县人。13日，记者联系到他了解救人经过。

　　13日中午，记者联系到田金龙时，他正在回洛的路上。田金龙今年30岁，嵩县车村镇黄柏村人。说起救人的事情，他有些不好意思。11日下午，他与3个朋友到杭州西湖游玩，当时正下着雨，湖边的游人没往常多。

　　田金龙等人走到西湖断桥附近，他撑着伞蹲在湖边看鱼，旁边有一位50岁上下的大叔在拍照。突然，他听到扑通一声响，才发现是拍照大叔一脚踩空掉进湖里。“大叔伸着双手在水里挣扎。”田金龙说，他和朋友将伞递过去，想把大叔从湖里拉出来，无奈大叔在水里站不稳，抓不住雨伞。

　　看到大叔连喝几口水，情况危急，田金龙连衣服没顾得脱，立即跳下水救人。他的水性一般，好在湖边的水不深，淹到其腰处，不过淤泥很厚，他吃力地向落水大叔靠近，抓住对方的衣服往岸边拽。在岸上同伴帮助下，他把大叔救上岸。随后，同伴又将他拉上岸。

　　“大叔只是受到惊吓，并无大碍。”田金龙说，他的裤子、鞋子和兜里的手机全湿了。得知他下水救人，大叔的同伴拉住他，周围一群阿姨还要他留联系方式，朋友将这一幕拍下来发到网上，引起众多人关注。不少网友在为他的勇敢点赞的同时，开玩笑说阿姨要给他介绍对象。

　　田金龙说，当时他大脑一片空白，没多想跳了下去，他想着出来玩时间不长，就没带换洗的衣服。事后，他赶紧到附近服装店买了一身衣服换上。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 田灿艺)(图片、视频由受访者提供)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这个星星的孩子 有个暖心故事
  • ·她们吃着降压药，血压就是降不下来
  • ·一换季就容易流鼻血，他这是怎么了
    		•
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
        日前，古城快速路东延三川大道至光武大道段通车，有效改善了伊河北侧区域东西向通行条件，市民去伊滨区游玩...
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳招商引资创新高！亿元以上项目118...
  • 洛阳未来将开通东盟国际航线 建设希尔...
  • 洛阳这条路直通天街 跨越千年！【视频】
  • VR全景带您看洛阳城市现代轴线最南端
  • 第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽...
  • 洛阳市领导会见来洛考察的部分客商
  • 洛阳中小学延时服务用餐配送中心啥模...
  • 别再相信网上的“照骗”了！真正的蓝...
  • 快讯！洛阳伊川徐阳墓地入选“2020年...
  • 洛阳市首个乡村公共服务综合体亮相洛...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    VR全景带您看洛阳城市...
    洛阳首届花境艺术节开幕
    洛龙区新添一座城市书...
    赞！仨小伙儿创作富含...
    精彩热帖

    王城之春插花展

    樱花树下 相约牡丹

    彩蝶飞舞

    洁白圣洁的莲鹤
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605