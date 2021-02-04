洛阳小伙儿在杭州西湖勇救落水者 现场群众和网友纷纷为他点赞

这两天，一名小伙儿在杭州西湖勇救落水者的事情在网上引发关注，一群阿姨拉着他要其留联系方式。小伙儿名叫田金龙，是咱洛阳嵩县人。13日，记者联系到他了解救人经过。

这两天，一名小伙儿在杭州西湖勇救落水者的事情在网上引发关注。小伙儿名叫田金龙，是咱洛阳嵩县人。13日，记者联系到他了解救人经过。

13日中午，记者联系到田金龙时，他正在回洛的路上。田金龙今年30岁，嵩县车村镇黄柏村人。说起救人的事情，他有些不好意思。11日下午，他与3个朋友到杭州西湖游玩，当时正下着雨，湖边的游人没往常多。

田金龙等人走到西湖断桥附近，他撑着伞蹲在湖边看鱼，旁边有一位50岁上下的大叔在拍照。突然，他听到扑通一声响，才发现是拍照大叔一脚踩空掉进湖里。“大叔伸着双手在水里挣扎。”田金龙说，他和朋友将伞递过去，想把大叔从湖里拉出来，无奈大叔在水里站不稳，抓不住雨伞。

看到大叔连喝几口水，情况危急，田金龙连衣服没顾得脱，立即跳下水救人。他的水性一般，好在湖边的水不深，淹到其腰处，不过淤泥很厚，他吃力地向落水大叔靠近，抓住对方的衣服往岸边拽。在岸上同伴帮助下，他把大叔救上岸。随后，同伴又将他拉上岸。

“大叔只是受到惊吓，并无大碍。”田金龙说，他的裤子、鞋子和兜里的手机全湿了。得知他下水救人，大叔的同伴拉住他，周围一群阿姨还要他留联系方式，朋友将这一幕拍下来发到网上，引起众多人关注。不少网友在为他的勇敢点赞的同时，开玩笑说阿姨要给他介绍对象。

田金龙说，当时他大脑一片空白，没多想跳了下去，他想着出来玩时间不长，就没带换洗的衣服。事后，他赶紧到附近服装店买了一身衣服换上。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 田灿艺)(图片、视频由受访者提供)