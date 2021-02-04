想参加汉式集体婚典的情侣看过来！活动全程免费

参加传统婚典，体验汉风汉韵！13日上午，“行千年之礼 许一世承诺”洛阳第二届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典举行媒体说明会，诚邀已经或即将步入婚姻殿堂的爱侣报名参加，活动全部免费。

参加传统婚典，体验汉风汉韵！13日上午，“行千年之礼 许一世承诺”洛阳第二届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典举行媒体说明会，诚邀已经或即将步入婚姻殿堂的爱侣报名参加，活动全部免费。

洛阳第二届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典由洛阳市妇联、洛阳市民政局、洛阳市文化广电和旅游局、共青团洛阳市委指导，洛阳日报报业集团主办，贵州茅台酒股份有限公司、洛阳洛百烟酒有限公司提供赞助支持，将于4月24日、25日在上阳宫文化园举行。其中，集体婚礼于24日上午盛大开启，以汉式婚典为切入点，为新人们打造一场充满仪式感和庄重感的汉式婚典。