“颂百年辉煌 品书香花香”阅读推广活动来啦

洛报融媒记者13日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，“颂百年辉煌 品书香花香”第39届中国洛阳牡丹文化节阅读推广活动启动。即日起，党史进书房、诵读快闪、书法展演、公益讲座等多样活动等您参与。

洛报融媒记者13日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，“颂百年辉煌 品书香花香”第39届中国洛阳牡丹文化节阅读推广活动启动。即日起，党史进书房、诵读快闪、书法展演、公益讲座等多样活动等您参与。

全市各级公共图书馆和“河洛书苑”城市书房将发挥文化阵地作用，围绕党史学习教育、“分享红色故事、传承革命精神”“讲好洛阳故事、感受古都魅力”“诵读牡丹诗词、感受国色天香”等方面内容，广泛开展内容丰富、形式多样、主题鲜明的庆祝活动，吸引广大市民、外来游客积极参与，扩大河洛文化影响力，培养热爱家乡、热爱洛阳的美好情感，助力洛阳都市圈、现代化强市建设。

活动期间，全市各级公共图书馆和“河洛书苑”城市书房围绕“颂百年辉煌 品书香花香”主题，策划开展系列推广活动。主要涵盖“党史进书房”活动，“读红色经典 颂百年丰碑”诵读、征文活动，“诵读好诗篇 唱响主旋律”诵读快闪活动，“讲好洛阳故事 感受古都魅力”世界读书日读书会赏析活动，“奋斗百年路 起航新征程”党史教育图片展，“光辉历程 百年丰碑”书法作品展，“天天向上”亲子读书日活动及第六届“童心向党·书香伴成长”少儿阅读年系列活动启动仪式九大板块。

目前，全市各级公共图书馆和“河洛书苑”城市书房已策划了丰富多彩的阅读推广活动。(洛报融媒记者 李冰 实习生 蔡怡荷 通讯员 刘梦刚)

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