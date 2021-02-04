4名医生在饭店聚餐时遇男子倒地休克 合力将其抢救过来

“平时要注意劳逸结合和作息规律。”13日，市民任永涛说，他与几个医生朋友在一家饭店吃饭，遇到一男子倒地休克，他们立即实施心肺复苏，将人抢救过来。

受访者供图

“平时要注意劳逸结合和作息规律。”13日，市民任永涛说，他与几个医生朋友在一家饭店吃饭，遇到一男子倒地休克，他们立即实施心肺复苏，将人抢救过来。

任永涛是伊滨区李村镇袁付村第二集体卫生室医生，11日晚，他与3个同为医生的朋友潘茂林、郭朝辉和刘科在洛龙区李楼镇一家饭店吃饭。当日21时多，他们从4楼包间出来，准备乘坐电梯下楼，一名等电梯的男子突然倒地，随行人员想把他搀扶起来。

任永涛等人根据经验判断，倒地男子或因大脑供血不足引起，不能贸然扶起，否则将加重病情。他们上前让随行人员把晕倒男子放倒呈平躺状态，随即观察发现，该男子60岁左右，双眼紧闭、脸色苍白、呼吸微弱，身上大汗淋漓。他们喊了几声，对方无应答。

“男子处于休克状态，他的同伴站在一旁不知所措。”任永涛说，当时情况紧急，他的朋友潘茂林蹲下身，对休克男子做心肺复苏，其他人拨打120急救电话。经过一番抢救，那名男子终于醒来。

任永涛等人得知，该男子姓张，李楼镇人，平时身体不错，头天晚上工作到凌晨3点，当天继续工作，且晚上喝了点酒，不知怎么就晕倒了，他向在场的人表示感谢。

急救人员到场检查确认张先生已无大碍后，任永涛等人才放心离开。(洛报融媒记者 魏巍)