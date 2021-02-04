首批使用专属“身份证”的盆花牡丹开售

4月13日上午，在洛阳国家牡丹园盆花牡丹销售区，一盆盆悬挂“洛阳牡丹”地理标志商标证明标牌的盆花牡丹销售正旺。据悉，这是我市首批使用洛阳牡丹专属“身份证”的牡丹盆花商品。
4月13日上午，在洛阳国家牡丹园盆花牡丹销售区，一盆盆悬挂“洛阳牡丹”地理标志商标证明标牌的盆花牡丹销售正旺。据悉，这是我市首批使用洛阳牡丹专属“身份证”的牡丹盆花商品。
4月13日上午，在洛阳国家牡丹园盆花牡丹销售区，一盆盆悬挂“洛阳牡丹”地理标志商标证明标牌的盆花牡丹销售正旺。据悉，这是我市首批使用洛阳牡丹专属“身份证”的牡丹盆花商品。
4月9日，经洛阳牡丹发展中心工作人员核验，洛阳农发林业有限公司成为全市首家获得“洛阳牡丹”地理标志证明商标使用许可的企业，并签署《“洛阳牡丹”地理标志证明商标使用许可合同》。这意味着洛阳牡丹专属“身份证”进入实质性商用阶段。
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