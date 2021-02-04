2021年洛阳中招体育考试开考【视频+组图】

13日上午，洛阳市2021年中招体育考试正式开始。城市区近2.6万名应届毕业生在3个考点集中考试，考试将持续至4月20日。
13日上午，洛阳市2021年中招体育考试正式开始。城市区近2.6万名应届毕业生在3个考点集中考试，考试将持续至4月20日。
13日上午，洛阳市2021年中招体育考试正式开始。城市区近2.6万名应届毕业生在3个考点集中考试，考试将持续至4月20日。
13日8时许，在洛阳市第一中学体育场，参加体育考试的考生接受检录后，有序进入考场。洛阳市教育局体育艺术卫生保健站有关负责人介绍，今年参加中招考试的城市区考生近2.6万人，主要集中在洛阳市第一中学、洛阳市第八中学伊滨校区、河南科技大学附属中学三个考点。
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