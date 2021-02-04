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洛阳市回民中鸣鹤博物馆被授予首批洛阳市中小学社会实践教育基地称号！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 大河报洛阳新闻 2021.04.13 12:47

　　由洛阳市教育局主办，平顶山市教育局、焦作市教育局、三门峡市教育局、济源示范区教育体育局联办的首届“洛阳都市圈中小学生研学旅行发展论坛”近日在二里头博物馆召开。五地市教育局共同签署了《洛阳都市圈中小学生研学旅行合作框架协议》，发布了《关于成立洛阳都市圈中小学生研学旅行发展联盟的联合公告》。洛阳市回民中学副校长赵林安、校办主任朱星举以及胡玲老师出席论坛。

　　梁晓丽副局长主持论坛

　　刘茂钦局长致辞

　　签约仪式

　　在本次论坛的研学旅行工作推进会上，洛阳市教育局为首批洛阳市中小学社会实践教育基地、示范基地及研学旅行实验校进行授牌，并为洛阳市研学旅行研究员代表颁发聘书。

　　洛阳市回民中学鸣鹤博物馆获得首批“洛阳市中小学研学旅行社会实践教育基地”称号。符学良同志荣获市教育局颁发的研学旅行研究员聘书。

　　首批洛阳市中小学社会实践教育基地

　　首批洛阳市中小学社会实践教育基地

　　符学良同志研学旅行研究员聘书

　　鸣鹤博物馆

　　洛阳市回民中学鸣鹤博物馆位于回中校内，是全国第一家中学考古博物馆。共由石器厅、陶器厅、瓷器厅、青铜器厅、民俗厅等五个展厅以及资料室、整理室、监控室组成，展厅面积500余平方米，共有展品1000余件(片)，为开放式展览，展品内容丰富，历史底蕴深厚。

　　鸣鹤博物馆结合洛阳丰厚的历史文化资源，开发了一系列极具教育意义的课程，如《一个王朝的背影——说商》、《考古训练营》、《初识考古学》等并承担了《洛阳都城遗址历史研学旅行实践课程》、《高中学生社团活动对培育学生学科核心素养的方法与途径》、《历史与考古类学生社团促进校园传统文化特色建设的实践研究》等省市级课程研发及课题研究。

　　原河南省委政法委副书记宋周寿、河南大学教授王韶钦、新华社高级记者郭继铭

　　方圆窥史——古代钱币临时展览

　　鸣鹤博物馆主要服务项目包括基本陈列展及临时展览、体验文物修复、传拓技艺学习、历史和考古知识讲座以及不定期历史剧、拜师礼、成人礼展演等。鸣鹤博物馆向所有学校及社会免费开放。开放以来接待了中小学生以及文化学者、政府领导、社会人士、书画家、历史文博专家、新闻记者等，起到了良好的示范效应和社会效益。

　　考古社同学在鸣鹤博物馆制作陶偶

　　鸣鹤考古社同学在学校博物馆进行泥塑制作

　　市文物局在鸣鹤博物馆进行东方博物馆之都VR信息采集

　　鸣鹤考古社同学在学校博物馆学习传拓技艺

　　洛阳回中鸣鹤考古社师生到玄武门遗址参观学习

　　此次被市教育局授予首批洛阳市中小学社会实践教育基地称号是继2020年12月31日洛阳市回民中学鸣鹤博物馆被洛阳市文物局认定为“第一批洛阳市文博研学基地”后学校获得的又一荣誉。
[ 责任编辑：马佳佳]
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