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鸣鹤博物馆被授予首批洛阳市中小学社会实践教育基地称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 中国网 2021.04.13 12:47

签约仪式

　　近日，由洛阳市教育局主办，平顶山市教育局、焦作市教育局、三门峡市教育局、济源示范区教育体育局联办的首届“洛阳都市圈中小学生研学旅行发展论坛”在二里头博物馆召开。五地市教育局共同签署了《洛阳都市圈中小学生研学旅行合作框架协议》，发布了《关于成立洛阳都市圈中小学生研学旅行发展联盟的联合公告》。洛阳市回民中学副校长赵林安、校办主任朱星举以及胡玲老师出席论坛。

　　首批洛阳市中小学社会实践教育基地

　　鸣鹤考古社同学在学校博物馆学习传拓技艺

　　在本次论坛的研学旅行工作推进会上，洛阳市教育局为首批洛阳市中小学社会实践教育基地、示范基地及研学旅行实验校进行授牌，并为洛阳市研学旅行研究员代表颁发聘书。

　　洛阳市回民中学鸣鹤博物馆获得首批“洛阳市中小学研学旅行社会实践教育基地”称号。符学良同志荣获洛阳市教育局颁发的研学旅行研究员聘书。

　　洛阳市回民中学鸣鹤博物馆位于回中校内，是全国第一家中学考古博物馆。共由石器厅、陶器厅、瓷器厅、青铜器厅、民俗厅等五个展厅以及资料室、整理室、监控室组成，展厅面积500余平方米，共有展品1000余件(片)，为开放式展览，展品内容丰富，历史底蕴深厚。

　　鸣鹤博物馆结合洛阳丰厚的历史文化资源，开发了一系列极具教育意义的课程，如《一个王朝的背影——说商》、《考古训练营》、《初识考古学》等并承担了《洛阳都城遗址历史研学旅行实践课程》、《高中学生社团活动对培育学生学科核心素养的方法与途径》、《历史与考古类学生社团促进校园传统文化特色建设的实践研究》等省市级课程研发及课题研究。

　　鸣鹤博物馆主要服务项目包括基本陈列展及临时展览、体验文物修复、传拓技艺学习、历史和考古知识讲座以及不定期历史剧、拜师礼、成人礼展演等。鸣鹤博物馆向所有学校及社会免费开放。开放以来接待了中小学生以及文化学者、政府领导、社会人士、书画家、历史文博专家等，起到了良好的示范效应和社会效益。

　　此次被市教育局授予首批洛阳市中小学社会实践教育基地称号是继2020年12月31日该校鸣鹤博物馆被洛阳市文物局认定为“第一批洛阳市文博研学基地”后学校获得的又一荣誉。(图片及供稿：洛阳市回民中学 张沙沙、张红刚)④
[ 责任编辑：马佳佳]
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