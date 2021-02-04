别再相信网上的“照骗”了！真正的蓝牡丹长这样【视频】

“洛阳蓝牡丹，太漂亮了，见过吗？据说全世界独此一处。”最近，朋友圈不少人在转发蓝色牡丹。对此，专家表示，这么蓝的牡丹根本不存在，是有人臆想PS制作出来的。

“洛阳蓝牡丹，太漂亮了，见过吗？据说全世界独此一处。”最近，朋友圈不少人在转发蓝色牡丹。对此，专家表示，这么蓝的牡丹根本不存在，是有人臆想PS制作出来的。

(朋友圈转发的蓝牡丹，是PS出来的)

真正的蓝牡丹长啥样儿？洛阳国际牡丹园主任霍志鹏介绍，在牡丹九大色系中，蓝色系牡丹呈粉蓝色，或是紫蓝色，著名的品种有“蓝田玉”“紫蓝魁”“蓝月亮”“蓝宝石”“楼兰美人”等。

兰贵人

记者在洛阳国际牡丹园见到了盛开的“兰贵人”，它株型较矮，花朵呈粉蓝色、荷花型，花瓣质地硬，花梗长且挺直，花朵向上，开花量大。

蓝田玉

该园正在盛开的还有蓝田玉，它呈皇冠型，花朵呈粉蓝色，株形矮，属于中开品种。

蓝宝石

它的名字叫蓝宝石，花朵呈千层台阁型，偶有菊花型。花朵是粉蓝色的，基部有墨紫色斑，端部色淡。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)