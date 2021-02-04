孟津现代农业产业园入选河南首批省级现代农业产业园

日前，河南省农业农村厅、河南省财政厅联合印发通知，公布全省首批15家省级现代农业产业园。洛阳孟津现代农业产业园榜上有名。

日前，河南省农业农村厅、河南省财政厅联合印发通知，公布全省首批15家省级现代农业产业园。洛阳孟津现代农业产业园榜上有名。

现代农业产业园是立足县域资源禀赋，围绕优势特色主导产业，以规模化种养为基础，以产业兴旺和农民增收为目标，集聚现代生产要素和经营主体，进行“生产+加工+科技+营销”全链条开发，实现绿色发展和一二三产业融合，有明确的地理界线和区域范围的现代农业发展平台。

孟津县现代农业产业园位于孟津东部，涉及5个镇59个行政村，总面积10.5万亩，致力打造全省知名的果蔬生产基地、全省重要的果蔬加工基地、豫西精品西甜瓜蔬菜交易流通中心和河洛生态农业观光基地。2020年，该产业园实现总产值27亿元，成为乡村振兴的“新引擎”。（洛报融媒记者 白云飞 文/图 通讯员 谢广秋 郑占波)