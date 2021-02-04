8起典型案例！洛阳今年一季度消费维权典型案件发布

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，该局12315指挥中心发布今年一季度12315消费维权分析报告。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，该局12315指挥中心发布今年一季度12315消费维权分析报告。

1月至3月，洛阳市市场监管局12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报46081起。具体情况是：受理咨询35139起；受理投诉8648起，挽回经济损失580.05万元；受理举报2294起，已处理2023起，办结率88.19%，案值180.16万元。

下一步，市场监管部门将进一步加强事前、事中、事后监管，严厉打击私自抬价、假冒伪劣、侵害食品安全、无照经营、侵犯消费者权益、虚假广告宣传、商标侵权等违法行为，维护公平竞争的市场环境。

与此同时，市市场监管局12315指挥中心发布一季度8起典型案例。

案例一：建业凯旋广场洛阳维爱即时发型设计有限公司烫发纠纷问题

3月6日，消费者王女士反映在西工区中州中路建业凯旋广场二楼维爱即时发型设计店花费480元烫发，商家将其头发做坏，与商家协商，商家推脱不予解决，故拨打12315热线求助。接到投诉后，西工区市场监管局辖区所执法人员立即进行调查处理，经执法人员多次联系双方调解，最终于3月16日商家为其退还烫发费用并向其道歉。王女士对处理结果表示满意。

案例二：京东电脑数码售卖联想笔记本电脑质量问题

3月11日，消费者张女士反映其于3月10日在西工区金谷园路99-20号京东电脑数码购买4999元联想笔记本电脑，现出现一直无法开机的问题，与商家协商无果，故拨打12315热线求助。接到投诉后，西工区市场监管局辖区所执法人员立即进行调查，并与店方沟通协调，该商家给其更换新电脑，张女士表示满意。