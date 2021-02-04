洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

8起典型案例！洛阳今年一季度消费维权典型案件发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.13 11:30

　　今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，该局12315指挥中心发布今年一季度12315消费维权分析报告。

　　1月至3月，洛阳市市场监管局12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报46081起。具体情况是：受理咨询35139起；受理投诉8648起，挽回经济损失580.05万元；受理举报2294起，已处理2023起，办结率88.19%，案值180.16万元。

　　下一步，市场监管部门将进一步加强事前、事中、事后监管，严厉打击私自抬价、假冒伪劣、侵害食品安全、无照经营、侵犯消费者权益、虚假广告宣传、商标侵权等违法行为，维护公平竞争的市场环境。

　　与此同时，市市场监管局12315指挥中心发布一季度8起典型案例。

　　案例一：建业凯旋广场洛阳维爱即时发型设计有限公司烫发纠纷问题

　　3月6日，消费者王女士反映在西工区中州中路建业凯旋广场二楼维爱即时发型设计店花费480元烫发，商家将其头发做坏，与商家协商，商家推脱不予解决，故拨打12315热线求助。接到投诉后，西工区市场监管局辖区所执法人员立即进行调查处理，经执法人员多次联系双方调解，最终于3月16日商家为其退还烫发费用并向其道歉。王女士对处理结果表示满意。

　　案例二：京东电脑数码售卖联想笔记本电脑质量问题

　　3月11日，消费者张女士反映其于3月10日在西工区金谷园路99-20号京东电脑数码购买4999元联想笔记本电脑，现出现一直无法开机的问题，与商家协商无果，故拨打12315热线求助。接到投诉后，西工区市场监管局辖区所执法人员立即进行调查，并与店方沟通协调，该商家给其更换新电脑，张女士表示满意。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这个星星的孩子 有个暖心故事
  • ·她们吃着降压药，血压就是降不下来
  • ·一换季就容易流鼻血，他这是怎么了
    		•
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
        日前，古城快速路东延三川大道至光武大道段通车，有效改善了伊河北侧区域东西向通行条件，市民去伊滨区游玩...
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳招商引资创新高！亿元以上项目118...
  • 洛阳未来将开通东盟国际航线 建设希尔...
  • 洛阳这条路直通天街 跨越千年！【视频】
  • VR全景带您看洛阳城市现代轴线最南端
  • 第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽...
  • 洛阳市领导会见来洛考察的部分客商
  • 洛阳中小学延时服务用餐配送中心啥模...
  • 汇集七地文物精品 “河洛遗珍——洛阳...
  • 洛阳王城公园最黑牡丹“初乌”绽放
  • 洛龙区新添一座城市书房 位于聂泰路...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    李清道工作室：科学培...
    VR全景带您看洛阳城市...
    洛阳王城公园最黑牡丹...
    洛阳焦作联动招才引智 ...
    精彩热帖

    王城之春插花展

    樱花树下 相约牡丹

    彩蝶飞舞

    洁白圣洁的莲鹤
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605