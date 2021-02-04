央媒观洛｜“金珠果”引来新农人

春光正好，在豫西山区的洛阳市洛宁县马店镇关庙村，一年一度的金珠沙梨梨花节如期而至。数万亩沙梨花竞相绽放，从岭上到山下一片雪白，树密花稠间游人如织，尽享田园之乐。

《经济日报》4月13日刊发文章《“金珠果”引来新农人》，本网全文转发，内容如下：

春光正好，在豫西山区的洛阳市洛宁县马店镇关庙村，一年一度的金珠沙梨梨花节如期而至。数万亩沙梨花竞相绽放，从岭上到山下一片雪白，树密花稠间游人如织，尽享田园之乐。

同时，一场“云赏梨花”直播活动将线下的热闹延伸至云端，吸引了数十万名网友“围观”。

“关庙的沙梨果金黄、脆甜，还有一个好听的名字——金珠果。”全国劳动模范、关庙村金珠沙梨协会党支部书记李应贤不吝赞美之辞，“这些年，俺村靠金珠果摘掉了贫困帽，未来还要靠它奔向乡村振兴。”

为摆脱贫困，关庙村曾走过不少弯路。早年间，当地发展过苹果、蜜桃等林果种植业。由于管理不好、品质一般，果子价格跌了下来，经营不尽如人意。“不懂技术、不懂市场，搞农业想赚钱，就一个字：难！”吃过亏的李应贤深有感触。

带着不服输的“倔脾气”，李应贤背上行囊，四处请教专家。一次偶然的机会，他听河南省农科院专家提及：豫西山区有珍贵的野生沙梨，但口感不好，如果能改良成优质水果，有可能成为致富的“金珠子”。

专家一席话，让李应贤茅塞顿开。他跋山涉水，脚步遍布伏牛山区，寻找野生沙梨品种。嫁接、培养、选育……经过多年摸索，一个颜色金黄、酸甜可口、肉质酥脆的沙梨新品种诞生了。“金珠沙梨一经上市，便供不应求。”李应贤说。

一人富，不算富。李应贤带领农户建立了金珠沙梨协会，迅速扩大种植规模，带领乡亲们一起发展、共同致富。最初，金珠果种植规模小，销售靠“熟人经济”。当大规模集中上市时，原来的销售模式失灵了，渠道打不开，好果子再一次出现低价贱卖的现象。

要埋头种好地，更要抬头看市场。这些年，在脱贫攻坚政策支持下，经过深入市场调研和无数次“头脑风暴”，金珠沙梨的振兴之路愈加明晰。在“原”字号产品线上，关庙村突出高品质，以绿色生产方式，打响有机农产品品牌。注册商标，精细分拣、精致包装……经过梳妆打扮的金珠果，很快成功打入了一线城市。“原来3块钱一斤，现在3块钱一个。”村民宋水龙种了7亩多沙梨树，去年净赚4万多元，说起来总是满脸笑意。

随着乡村旅游蓬勃兴起，关庙村搭上了农旅融合“快车”，春天举办梨花节，秋天举办采摘节，一年两节让关庙村实现了从“卖沙梨”到“卖生态”的转变。为了延长产业链，村里又与食品企业联合研发了梨膏、梨醋等深加工产品，一年四季销售不断线。

跳出农业看农业，关庙村的金珠沙梨产业路子越走越宽。这两年，村里相继推出了5G直播、直播带货、网店销售等新业态，建设了储量500吨的冷链仓库，让金珠果顺着网线连通了大市场。

今年，关庙村还策划了“公益认养”模式，爱心企业或个人出资330元即可认养一棵沙梨树一年，秋收时享受保底100斤沙梨；出资39.9元认养一棵沙梨树一年，可现场采摘10斤沙梨或免费邮寄6斤精装沙梨。在认养沙梨中，村里优先保障脱贫户，确保群众增收。目前，认养模式广受好评，其中不少认养者都是外地人。“认养一棵树、帮扶一家人。”李应贤说。

“梨经济”越做越大，吸引年轻人回乡创业。李应贤的女儿李萱萱大学毕业后，毅然放弃留在城市的机会，回乡接过父亲的“接力棒”。“农业是一个有内涵、有乐趣且前途光明的产业，我觉得农民这个职业很体面。”李萱萱对自己“新农人”的身份很中意。

“乡村振兴大幕开启，全村3600亩金珠果园和越来越多的年轻人，就是我们最大的底气、最大的希望。”迈向全面小康，奔向更加幸福的生活，李应贤和乡亲们信心满满。（记者 夏先清 通讯员 白云飞）④