全市检察队伍教育整顿学习教育环节总结暨查纠整改环节动员部署会召开

4月12日，洛阳市检察院召开全市检察队伍教育整顿学习教育环节总结暨查纠整改环节动员部署会。总结回顾学习教育环节工作开展情况，对查纠整改环节进行动员部署。

4月12日，洛阳市检察院召开全市检察队伍教育整顿学习教育环节总结暨查纠整改环节动员部署会。总结回顾学习教育环节工作开展情况，对查纠整改环节进行动员部署。省第三驻点指导组检察院专班、市整顿办相关领导到会指导。特邀监督员代表，市院班子成员、专职检委、县处级干部、机关全体干警在主会场参加会议。市院党组成员、副检察长蔡三军主持会议。

会上，总结通报了全市检察队伍教育整顿学习教育环节工作开展情况。市院党组书记、检察长吴志军现场为特邀监督员代表颁发了聘书。

吴志军检察长就深入开展查纠整改环节工作提出具体要求。

会议指出，要提高站位，深刻认识查纠整改环节的重要意义。要认识到查纠整改的严肃性。准确把握查纠整改环节总体要求、目标原则和重要举措，把查纠整改当作重大政治任务对待，切实增强思想自觉、政治自觉、行动自觉，真正将查纠整改是否到位当成检验对党忠诚与否的具体体现。要认识到查纠整改的关键性。严格落实“自查从宽、被查从严”政策，以“自查自纠、组织查处、专项整治”为抓手，把检察队伍中的害群之马清除出去，把工作中存在的顽瘴痼疾整治到位，把日常管理的短板漏洞扎紧补牢。要认识到查纠整改的紧迫性。要有正视问题的自觉和强烈的使命感、责任感、紧迫感，有力推进查纠整改，以扎扎实实的工作成效为洛阳检察工作高质量发展提供有力支撑。

会议强调，要明确目标，聚焦查纠整改环节突出问题。要强化自查自纠。要敢于直面问题，把谈心谈话做实，做到普遍谈和重点谈相结合，把“自查从宽、被查从严”政策讲明，精准适用宽严政策，切实以“自查从宽”来引导，以“被查从严”来倒逼。要突出查纠重点。要以刀刃向内的勇气开展自我革命，坚决整治检察机关自身存在的顽瘴痼疾，发挥法律监督职能助力政法队伍顽瘴痼疾整治。要加大查纠力度。要对照查纠整改实施方案，加大查纠问题环节各项工作力度。按照时间节点，扎实开展个人自查、谈心谈话、评查重点案件等工作。要健全工作制度。要建立线索流转、跟踪督办等制度，建立线索台账，设立线索专管员，实行“一线索一研判”，“一线索一专班”，对线索调查实行跟进指导和督办。

会议要求，要加强领导，确保查纠整改环节取得实效。要压实责任。要强化使命担当，坚持每日碰头机制，理清每项工作任务，明确相关部门责任，掌握存在的问题，建立工作推进台账，对照专项工作方案，细化措施、明确责任，充分履行法律监督职责，助力查纠整改向纵深进行。要深化开门整顿。要扎实推进“全体干警大走访，我为群众办实事”活动，项目化推进爱民服务承诺十件实事办理。要坚持群众立场，充分发挥两级院聘请的特邀观察员、监督员和检察联络员作用，倾听群众呼声，了解群众意见。要加大宣传力度，通过洛阳检察“两微一端”，公开答复意见、公布整治情况，展示整改效果，主动接受群众评判监督。要坚持查改学一体推进。要将学习贯穿始终，把政治教育、警示教育、英模教育与查纠整改有机统一，持续做好思想发动，坚持“1+1”补课制度，做到立行立改，教育引导干警不断提升查纠问题的思想自觉和行动自觉。要做到建章立制，把握好“当下治”与“长久立”的辩证关系，同步梳理有效经验、健全制度机制，为总结提升环节打好基础。要注重实效。要把查纠整改与党史学习教育有机结合起来，与接收市委巡察结合起来，与推动检察工作高质量发展结合起来，通过查纠整改，全面掌握干警思想动态，进一步激发全市检察干警干事创业热情，全力抓好高检院、省院和市院确定的各项重点工作，为洛阳都市圈建设和“十四五”开好局、起好步提供坚强法治保障。

会议以视频形式召开，基层院全体干警在各分会场参加会议。（通讯员/储涛）