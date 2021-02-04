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以沉浸式文旅丰富“现代表达”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.13 09:03

　　行进中观赏“大食献舞”，近距离聆听“龟兹献乐”，角色代入“烧脑”探案……跟随着“唐宫小姐姐”的脚步，走进应天门遗址博物馆，体验一场沉浸式实景互动演艺，仿佛时光“倒流”到1300多年前，置身盛唐那段波澜壮阔的历史风云中。

　　当“沉浸式”成为文旅项目新标配，“一眼千年”的体验值被迅即拉高。今年牡丹文化节，隋唐洛阳城“四点一区”升级推出“幻唐之夜”“元日神探”“大唐飞歌”等文旅演出，让观众参与式互动、行进式体验，吸引了年轻人竞相追捧“打卡”，带动整体旅游接待人数创下历史新高。“传统文化不等于板起脸说教。”正如洛阳文保集团营销运营部部长张娴所言，寓教于乐展示传统文化的基因密码，让年轻一代在欢笑中，感慨它是如此生动。

　　诚然，传统文化需提升“现代表达”。传统文化是宝藏，可宝物往往深藏在历史的泥土中，要让传统文化重新焕发光泽，除了要拂拭掉尘埃，还要为其穿上亮丽的外衣。只有创造出有效触达当下年轻人的传播路径和话语方式，搭建起连接彼此的桥梁，让他们在沉浸式体验中产生兴趣和共鸣，传统文化的永恒活力才会更好迸发。

　　“沉浸”，带来全新的想象力和生命力，也为文旅融合开辟了新思路。多年来，我国沉浸式文旅产业发展迅速，并不断优化迭代。2019年8月，国务院办公厅印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》，鼓励发展新一代沉浸式体验型文化和旅游消费内容。在旅行“说走就走”的当下，“90后”“00后”逐渐成为文旅消费生力军，他们在娱乐刷“抖音”、购物上“淘宝”的环境中长大，用高品位沉浸体验赢得这些互联网“原住民”，可谓意义重大。

　　近年，洛阳沉浸式文旅产业发展迅速，带动历史文化“活起来”“火起来”，但我们还需要大量的自主研发，需要更多作品的沉淀，以及市场机制的不断优化，将更多历史文化资源转化为场景、故事、体验项目等，引发游客的文化共鸣，以优质的沉浸体验进一步引领文化旅游消费，加快“门票经济”向“产业经济”转变。

　　“沉浸”的组曲已然奏响，让洛阳追逐这时代的音律，以沉浸式文旅丰富“现代表达”，谱写“古今辉映、诗和远方”的新乐章。(孙利华)
[ 责任编辑：马佳佳]
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