王琰君到涧河市区段巡河调研

昨日，市委常委、常务副市长、涧河市级河长王琰君到涧河市区段巡河调研。 昨日，市委常委、常务副市长、涧河市级河长王琰君到涧河市区段巡河调研。 在涧河涧西区下沟桥段、芳华路段、党湾段，王琰君实地察看河渠治理进度、党湾污水提升泵站建设等情况，现场指出污水泵站管理、道路绿化、污水治理等问题，明确整改标准和时限。他指出，要加大雨污分流精细化管控力度，涧河沿线厂矿内部污水要治理后达标排放，污水泵站要提升建设标准，加强调度、全面排查，确保污水常态长效治理机制落到实处。 在涧河王城公园段北岸，王琰君协调解决排污口治理等问题，要求市直有关部门和西工区坚持“一盘棋”思想，增强责任感紧迫感，尽快完善手续、加快建设进度，早日彻底解决雨污分流问题。在涧河入洛河口和中州渠渠首，他实地察看沿线乐道建设、水质提升等情况，对进一步提升水环境、营造水景观提出要求。 王琰君强调，要统筹用好工程措施、生态措施，把涧河沿岸绿化提升作为重中之重，抢抓春季植树最后时节，按照市区段、郊野段等不同特色，节点管控、强化攻坚、压茬推进，确保4月底前涧河两岸全面绿起来。要统筹做好沿线棚改、土壤治理、堤岸绿化和群众安置等工作，早日实现水清、岸绿、路畅、惠民。要坚持问题导向，加强河道及两岸日常保洁，对发现的问题建立台账、督察跟进，确保逐一整改落实、见底清零。（记者 李东慧）