《杨柳枝》妙舞轻盈 尽诉别离（盛唐乐舞与洛阳）

牛年伊始，舞蹈《唐宫夜宴》火了。上元之夜，当“唐宫小姐姐”穿越回洛阳应天门，恢宏壮丽的明堂内，一场宫廷乐舞让无数人梦回盛唐。

牛年伊始，舞蹈《唐宫夜宴》火了。

上元之夜，当“唐宫小姐姐”穿越回洛阳应天门，恢宏壮丽的明堂内，一场宫廷乐舞让无数人梦回盛唐。

是的，从某种程度上说，乐舞是盛唐的灵魂，乐舞文化也是河洛文化的重要组成部分。今天，让我们来聊一聊盛唐乐舞与洛阳那些不得不说的故事。

李白洛城闻“折柳”

唐玄宗开元年间，“诗仙”李白游洛阳时，留下了一首《春夜洛城闻笛》：“谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳，何人不起故园情。”

“折柳”即《折杨柳》，是汉《乐府诗集·横吹曲辞》中的名曲(一说词牌名)，常表达离情别绪及行旅之苦。如南北朝时，洛阳一带流传有《折杨柳歌辞五首》，其一为：“上马不捉鞭，反折杨柳枝。蹀(dié)坐吹长笛，愁杀行客儿。”

古人送别时为何要折柳枝？一说是因为柳与“留”谐音，有不忍离别之意；还有说法认为，柳树生命力强，柳枝插地可活，折柳相赠是一种祝福。

比如，清代学者褚人获就说，送别时人们为何一定要折柳，难道没有别的枝条可折吗？不是的。人们折柳除了柳树常见，还有更重要的一点，就是“人之去乡正如木之离土，望其随处皆安，一如柳之随地可活，为之祝愿耳”。

据唐《教坊记》记载，盛唐时期，《折杨柳》被列入教坊曲目，又称《杨柳枝》，在宫廷排练演出。从唐诗描写来看，这是由女子表演的软舞，舞者腰肢细软，衣袂飘飘，似弱柳扶风，婀娜多姿，并突出一个“愁”字。

“初唐四杰”之一卢照邻有《折杨柳》诗，称“露叶凝愁黛，风花乱舞衣”。

武则天时期身居高位的郑愔有《折杨柳》诗，称“舞腰愁欲断，春心望不还”。

刘宪在武则天时为凤阁舍人，后来兼修国史。在《折杨柳》中，他留下了“碧烟杨柳色，红粉绮罗人。露叶怜啼脸，风花思舞巾”的句子。

诗人张祜则在《折杨柳》中写道：“怀君重攀折，非妾妒腰身。舞带萦丝断，娇娥向叶嚬(pín，古同颦)。”

即使不以《折杨柳》为题，唐人的离别诗中也少不了“杨柳”二字。杜甫在异乡思念首阳山下的故园，在《吹笛》一诗中说：“故园杨柳今摇落，何得愁中曲尽生？”这与《春夜洛城闻笛》有异曲同工之妙。相思太长，别离太多，柳枝就会被攀折得越来越短，可比起王之涣《凉州词》中的那句“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，这似乎又不算什么了。

《杨柳枝》与白居易

《杨柳枝》在盛唐时已入教坊曲。后来，因为白居易“变易新声”，在洛阳作《杨柳枝二十韵》等，人们常将它与白居易的名字联系在一起。

在《乐府杂录》中，晚唐段安节称“《杨柳枝》，白傅闲居洛邑时作”。宋代郭茂倩也在《乐府诗集》中说：“《杨柳枝》，白居易洛中所制也。”

白居易是中唐时人，晚年住在洛阳履道里，家中有不少歌舞妓。他对洛阳的柳树情有独钟，曾在《杨柳枝词八首》中说：“陶令门前四五树，亚夫营里百千条。何似东都正二月，黄金枝映洛阳桥。”他劝人不要再听老歌旧曲，来听听他的“新翻《杨柳枝》”。

至于为何要改编《杨柳枝》，白居易是这样解释的：“《杨柳枝》，洛下新声也。洛之小妓有善歌者，词章音韵，听可动人，故赋之。”

“洛之小妓”指的是樊素。《旧唐书》记载，白居易家有“樊素、蛮子者，能歌善舞”。樊素善歌，歌《杨柳枝》“口动樱桃破”；小蛮善舞，舞《杨柳枝》“枝柔腰袅娜”。“樱桃樊素口，杨柳小蛮腰”，说的就是她们两个。

洛阳长夏门北有永丰坊，与履道里相距不远。春日，白居易经过这里，感慨荒园之柳无人赏，作《杨柳枝词》：“一树春风千万枝，嫩于金色软于丝。永丰西角荒园里，尽日无人属阿谁？”

公元846年，唐宣宗李忱在长安登基，当时《杨柳枝词》已传入乐府，他听后被深深地打动，便打听作者是谁，永丰柳在何处。随后，他又下诏从洛阳永丰坊取回两枝柳条，植于禁苑之中。

唐宣宗在位时励精图治，颇具唐太宗的风范，人称“小太宗”。他曾有意起用白居易，可惜为时已晚——就在他登基那年秋天，白居易在洛阳家中去世，时年75岁。消息传到长安，唐宣宗深表哀痛，作《吊白居易》一诗：“缀玉联珠六十年，谁教冥路作诗仙？浮云不系名居易，造化无为字乐天。童子解吟长恨曲，胡儿能唱琵琶篇。文章已满行人耳，一度思卿一怆然。”

樊素又名“杨柳枝”

可能有人会问，白居易去世了，樊素和小蛮怎么办？白居易也想到了这个问题。他68岁时老病缠身，便开始遣散家中的歌舞妓，包括樊素和小蛮。别人都另寻出路去了，樊素却不肯离开。

当时，白居易还要卖掉自己骑了数年的良马。马在被人牵出门时回首嘶鸣，似有留恋之意。樊素泣拜道：“主人啊，您乘此马有五年了，我也已侍奉您十年。如今马力犹壮，还可以送您一程，我的歌声也还可以伴您喝一杯。一旦双双离去，有去无回，您怎么忍心？”白居易长叹一声，说：“算了，樊素啊，你为我唱一曲《杨柳枝》吧，我姑且再饮一杯，和你同归醉乡罢了。”

樊素还是没能留下。白居易为此作了《不能忘情吟》。他在序文中说：“妓有樊素者，年二十余，绰绰有歌舞态，善唱《杨枝》，人多以曲名名之，由是名闻洛下。”也就是说，因为樊素善唱《杨柳枝》，洛阳人送了她一个别名，就叫“杨柳枝”。

离开白氏宅第时，樊素20多岁。刘禹锡是白居易的老朋友，也是“新翻《杨柳枝》”的推崇者。他曾给樊素写过一首诗，题为《寄赠小樊》，称“花面丫头十三四，春来绰约向人时”。看来，樊素初到履道里时也就十三四岁。

樊素走后，白居易怅然若失。公元840年暮春，他宴罢宾客，掩门沉吟，不由得又想起樊素来，遂在诗中写道：“病共乐天相伴住，春随樊子一时归。”

除了樊素，他也称小蛮为“杨柳枝”。在《病中诗十五首·别柳枝》中，他说：“两枝杨柳小楼中，袅袅多年伴醉翁。明日放归归去后，世间应不要春风。”另外，在《对酒有怀寄李十九郎中》中，他有诗云“去岁楼中别柳枝”，自注：“樊、蛮也。”

《杨柳枝》本为软舞，晚唐官员薛能认为白居易的《杨柳枝词》不够通俗，便又进行了一番改编，让手下的歌舞妓“作杨柳枝健舞”。这样一来，《杨柳枝》既是软舞又是健舞，面目也变得模糊起来。(记者 张广英)