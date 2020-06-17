洛阳市首个乡村公共服务综合体亮相洛龙区李楼镇石罢村

11日傍晚，伊河畔的洛龙区李楼镇石罢村惠风和畅：百姓戏台广场上，欢快高亢的舞曲引人入胜，村民跳起广场舞；多功能运动场上，打篮球、打羽毛球的村民正挥汗如雨。

儿童乐园

11日傍晚，伊河畔的洛龙区李楼镇石罢村惠风和畅：百姓戏台广场上，欢快高亢的舞曲引人入胜，村民跳起广场舞；多功能运动场上，打篮球、打羽毛球的村民正挥汗如雨。

服务中心

这是我市率先开建、最早投用的乡村公共服务综合体。该综合体总建筑面积约1.2万平方米，乡村驿站、垃圾分类中心、污水处理中心、标准化卫生室、百姓戏台、生态休闲湖、多功能运动场等公共服务设施一应俱全。

文化交流

走进公共服务综合体，几十平方米的房间布局精巧。在公共服务区域，便民服务清单全部上墙，所需资料和承办时限一目了然；图书室干净整齐，图书琳琅满目；书画创作室里宽大平整的书台上纸墨笔砚齐全，爱好书法的村民正挥毫泼墨。