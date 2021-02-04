办理典当借款 认准依法合规典当行

记者日前从市金融工作局了解到，近日，社会上出现了一些打着“典当”“抵押”旗号冒充典当行从事高利放贷活动的门店，提醒市民提高警惕。

记者日前从市金融工作局了解到，近日，社会上出现了一些打着“典当”“抵押”旗号冒充典当行从事高利放贷活动的门店，提醒市民提高警惕。

市金融工作局相关负责人介绍，正规典当行是由国家金融主管部门批准成立，由地方金融局、公安局共同监管的非存款类放贷企业。

据悉，当前有不少黄金回收、名表回收、奢侈品回收、二手名品等临街门店，非法冒充典当行，以“抵押”“典当”的名义从事非法典当借款活动。

如何辨别典当行的真假？

看门牌：正规典当行都依法依规设置“××典当行(公司)”规范门牌。

看资质：合法典当行必须有国家主管部门核发的典当经营许可证及工商部门核发的营业执照，同时还得悬挂写有“典当十不准”等内容的标牌。合法典当行必须接受政府金融监管部门的监管，可以在“国家企业信用信息公示系统”查询其公司注册信息。

看费率：依法合规的典当行对借款人收取的费率应符合国家颁布的《典当管理办法》的规定，如遇超高利率即为非法典当行。

看资金来源：依法合规典当行运营资金皆为股东自有资金，绝对不允许吸收社会公众存款。正规典当行都在醒目位置悬挂“严厉打击非法集资”标牌，并且上面有市金融工作局的举报电话(63209161)。（记者 李迎博 通讯员 张长华）